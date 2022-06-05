〈報稅看這裡〉這家金融機構 每年有100萬元活存利息免稅

有一家金融機構，每人一年可以有 100 萬新台幣活存產生的利息是免稅的，這家金融機構並非各大銀行，而是郵局，在每年申報個人綜合所得稅時，郵局每人每年 100 萬元以下本金的活存利息，不計入儲蓄特別扣除額計算。

為鼓勵儲蓄美德，《所得稅法》特別訂定 27 萬元儲蓄特別扣除額，每人每年有 27 萬元免稅額，凡是存在金融機構，包括銀行、信用合作社、郵局的利息都適用。

不過，值得留意的是，郵局並非所有的存款都免稅，活存本金在 100 萬元本金以下者，按「活期儲金利率」給付利息，此部分利息屬於免稅所得；但是，若以定存方式存入郵局，按定期存款利率給付的利息，就屬於應稅利息所得，民眾還是須按實申報綜合所得稅。

此外，若是納稅人提出房貸利息列舉扣除者，也要看看自己在金融機構的存款利息有多少，只要有存款利息者，一定要先扣掉存款利息，才是真正可以列舉扣除的房貸利息。

例如房貸利息支出 20 萬元，存款利息所得有 7 萬元，那麼，納稅人可以列舉扣除的房貸利息為 13 萬元 (20 萬元 - 7 萬元 = 13 萬元)。

納稅人可不要疏忽了沒有看到存款利息「所得」，直接列舉扣除 20 萬元的房貸利息，如此一來到了隔年，還是會收到國稅局寄來的補稅通知單。

對於有房貸利息支出的納稅人而言，若希望實報實銷房貸利息支出，可以將錢存在郵局活儲存款裡，依《郵政儲金法》規定，存簿儲金的活存利息可以免稅，但每個帳戶的存款上限是 100 萬元，就算是家中每個成員各自存 100 萬元，也一律免稅，且不必與其他金融機構的活存利息合計。