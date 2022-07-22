快找發票 5-6月期1千萬特別獎還有3張得主未現身

今 (111) 年 5-6 月期的統一發票即將在 25 日開獎，不過根據財政部統計，3-4 月期的統一發票特別獎 (1000 萬元) 與特獎 (200 萬元) 分別還有 3 張、1 張至今尚未兌領，呼籲中獎者趕緊在 9 月 5 日前完成兌領，別跟財神擦身而過。

根據財政部賦稅署公布的統一發票中獎清冊，3-4 月期特別獎統一發票至今還有 3 張尚未兌領，其中兩張是由台北市的店家開出，一張則是由新北市淡水區店家開出。

這 3 張中獎發票，消費金額最低者是由台北市大安區的「徐杯杯粉圓仙草」店家所開出，消費者花了 125 元購買食品就幸運中獎；另有一張則是在：Google play 消費，消費者花 990 元購買應用程式。

至於另一張千萬大獎發票則是由新北市淡水區的「挪威森林 Motel」所開出，消費者花費 980 元的房租費用。

在 200 萬元特獎未領部分，是從台北市大同區的「同合順企業有限公司」所開出，消費者只花了 80 元支付手續費就兌中 200 萬元特獎。

111 年 3、4 月期統一發票的特別獎號碼為「32220402」，八位數號碼全部相同者可獲得獎金 1000 萬元，200 萬元特獎號碼為「99194290」，本期中獎發票兌領期限到 9 月 5 日截止。