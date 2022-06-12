〈報稅看這裡〉小資族等四族群繳稅兼理財 善用扣除額三大心法

今 (2022) 年因本土疫情再升溫，報稅展延至 6 月底，中國信託銀行提醒，民眾除了善用信用卡推出的優惠方案外，「小資族」、「定存族」、「投資族」與「多房族」等四大族群，可善用扣除額、海外所得與遞延課稅等三大心法，繳稅之餘還可以替自己聰明理財。

針對小資族，中信銀行建議，檢視列舉扣除額與特別扣除額，善用單一申報戶每人每年新臺幣 2.4 萬元的人身保險費扣除額，若家中有 5 歲以下幼童或大學 (專) 以上子女，父母也別忘了每年新臺幣 12 萬元的幼兒學前特別扣除額及新臺幣 2.5 萬元的教育學費特別扣除額；繳稅方式建議以分期方式繳交，創造資金使用效益，並檢視自身與家人保障是否足夠。

定存族則需注意新臺幣 27 萬元的儲蓄投資特別扣除額，今年雖受惠於升息循環，若所領利息超出儲蓄投資特別扣除額，中信銀行建議將資金調整至其他理財商品，如：利變型保單，不僅有基本預定利率保障，更有每年宣告利率參與市場升息的機會與預留稅源的效果。

投資族或高股利所得族群，中信銀行則建議善用海外所得，適當布局海外基金、債券、股票或境外結構型商品，善用單一申報戶全年海外所得合計未達新臺幣 100 萬元免計入個人基本所得額，以及基本所得額在新臺幣 670 萬元以下的免稅額度，分散國內投資獲利所得；高股利所得族群可透過有價證券信託，以本金自益股利他益方式，降低股利稅負同時達到贈與效果。

至於多房族，則需留意囤房稅侵蝕租金收入，近年政府持續研議囤房稅，仰賴租金收入的理財方式並非首選，除了每年 5 月的房屋稅，再加上租金收入不穩定與通貨膨脹導致修繕管理成本增加，中信銀行建議，多房族趁此機會，針對不動產進行汰弱留強檢視，透過金流型商品，如海外債券、利變型還本壽險或類全委投資型保險，不僅替代租金收入，亦可達到合規的低稅或免所得稅優惠。