綜所稅報稅6月底截止 仍有近3成還沒報稅

綜所稅申報期已過了一半，你報稅了嗎？根據財政部統計，截至 6 月 7 日為止，已有 460 萬件完成綜所稅申報，約占去年總申報件數 645 萬件的 71.32%，換言之，還有近 3 成尚未完成報稅。

因應本土疫情嚴峻，財政部連續三年將綜所稅申報期限延長至 6 月 30 日，根據財政部統計，截至 6 月 7 日止，110 年度所得稅結算申報，已有 460 萬件完成申報，占去年總申報件數 645 萬件的 71.32%。

其中採用稅額試算件數 151 萬件，採用網路申報件數 306 萬件，兩者合計數 457 萬件，占已完成申報件數之 99.35%。

至於營利事業所得稅已完成結算申報約 76 萬件，約占去年總申報件數 99 萬件的 76.77%，109 年度未分配盈餘申報 44 萬件。

財政部提醒，110 年度所得稅結算申報及繳納期限至今年 6 月 30 日止，提醒納稅義務人務必在截止日前完成申報及繳納稅款，並請儘量在家利用網路報稅，以減少接觸、降低染疫風險。

財政部表示，選擇信用卡繳稅者，稽徵機關將統一在 7 月 8 日請款，選擇委託取款轉帳繳稅者，將於申報截止日後陸續進行扣款，請納稅義務人務必於申報時檢視帳戶資料是否填寫正確，並於申報截止日預留足額存款，以免扣款不成功或不足額遭加計利息補徵。