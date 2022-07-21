加速綠電發展 微電能源首個共同升壓站下周動工

微電能源 (6883) 董事長王愍迪今 (21) 日表示，隨著俄烏戰爭爆發，國際對綠能發展越趨重視，台灣因缺乏天然資源，也正面臨能源轉型挑戰，隨著政府陸續開放多個措施吸引民間投入，微電能源的首個共同升壓站也將在下周動工，可望加速綠電發展。

觀察未來再生能源發展，王愍迪指出，「能源數據」是串連電能到綠能的關鍵，公司除持續開發電廠運營，也將數據開發作為核心，透過累積與分析數據，加上電流與金流，可提供給電廠擁有者或投資機構，進一步優化融資、投資的決策品質。

微電目前已有多次電廠投資經驗，如屏東天璣案場去年已正式掛表，規模 99MW，是屏東最大的民營發電商，今年也通過台南廷捷漁電共生 160MW 的聯貸案為漁電共生先行區的案場，具指標性意義。

近期隨著台電開放共同升壓站民營化後，微電也將在台南學甲建立台灣首個漁電共生共同升壓站，投資額約 10 億元，電壓層高達 161KV、規模為 300MW，成為首批與台電電網併聯運行的共同升壓站，進一步輔助電網。

微電能源自 2015 年成立，以太陽能電站設計、建置與營運等一體服務為主要項目，也具備 EPC 工程經驗，並自主開發工業數據分析、遠端監控系統，整合產能、儲能和負載技術，構成「電流、金流、資訊流」三位一體的大陽能應用平台。