外資買超創近2周最大量 買盤集中權值股

台股今 (21) 日在 IC 設計族群引領電子股強彈下，盤中越走越高，終場上漲 204.48 點，以 14937.7 點作收，三大法人同步買超，合計買超近 136 億元，其中，外資買超近 116 億元，不僅終結連 4 賣，也是 2 周來最大買超量能，且買盤多集中在權值股，有跌多後逢低承接態勢。

三大法人今日合計買超 135.68 億元，其中，外資買超 115.54 億元，投信買超 4.42 億元，呈現連 20 買，自營商買超 15.71 億元，也是連 4 買。

外資今買超來到近 2 周來最大量，又以加碼聯電最多達 3.8 萬張，長榮 3.6 萬張，開發金、仁寶、元大金、陽明、宏碁均超過 1 萬張，中信金達 9400 張，友達 8600 張，長榮航 7000 餘張。

而外資賣超則以元大台灣 50 反 1 達 3.65 萬張最多，其次為中鋼 2.7 萬張，裕民 1 萬餘張，中鴻、永豐金、堤維西均逾 7000 張，慧洋 - KY、亞力超過 6000 張，佳世達和台泥也超過 5000 張。

投信方面，買超前 10 大標的依序有永豐金 1.1 萬張、中鋼 8800 餘張，遠東新和佳世達均超過 5000 張，亞泥 4700 張，興富發達 4000 張，中鴻、廣達和大聯大在 3000 張上下，京元電子近 2500 張。

而投信也賣超部分大型權值股，以賣超開發金近 1.7 萬張最多，其次為友達和元大金在 1 萬張上下，仁寶 9000 餘張，宏碁逾 7500 張，華新和國泰金均超過 5000 張，寶成 4700 張，台化和和碩均逾 3600 張。

國泰證期研究部指出，儘管月線目前仍扣抵 15300 點附近的位置，月均線下彎的趨勢仍未改變，短線反彈至此面臨震盪，但以量能來看，有機會扭轉月線下彎的走勢，因此，若以低點 13928 點配合前波反彈高點 14552 點的頸線等幅測量來看，指數仍有機會朝萬五之上邁進，5 日線未被跌破之前可偏多操作。