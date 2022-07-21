網紅無照推薦飆股涉違法 上半年詐騙投資移送件數超越去年全年

金管會今 (21) 日表示，網紅「大萌妹子」無證券相關執照，卻引導會員加入 Line 群組「台股戰神」，已經涉及非法刑事責任，金管會已經依行政程序處理，刑事責任最高可判 5 年以上，併科 100 萬以上、5000 萬以下罰金。金管會並強調，鼓勵民眾陳情非法投顧案件，今年上半年詐騙投資的移送案件已經達 128 件，超越去年全年。

證期局副局長張子敏表示，有民眾檢舉網紅「大萌妹子」於 FansOne 平臺引導會員匯款，並加入 Line 群組「台股戰神」推薦個股，其行為涉有從事非法經營證券投資顧問業務、涉有違反證券投資信託及顧問法的刑事責任，金管會已依行政程序處理。

張子敏進一步表示，金管會設有受理民眾檢舉與陳情網頁，鼓勵民眾陳情非法投顧案件，若民眾檢舉所附事證明確，符合違反投信投顧法構成要件，均移請法務部調查局進一步查處偵辦。

據證期局統計，非法投資詐騙案去年接獲檢舉 336 件、移送 116 件，但是今年上半年，接獲的陳情詐騙就逼近去年全年、達 323 件，移送案件更是超過去年全年、達 128 件。而許多投資詐騙的樣態都是冒名金融業者，今年上半年被冒名的有證券 9 家、投顧 4、投信 3 家、金控 1 家。

上半年移送的 128 件中的類型包括：冒名金融業者詐騙、非法金融交易平台、電話簡訊 LINE 群組勸誘購買股票、推銷販賣買未上市櫃股票、虛擬貨幣交易平台、經營非法期貨、經營非法投顧等七項名目。

張子敏強調，金管會近來發現有不法人士以電話、簡訊或 LINE 推薦飆股、未上市 (櫃) 股票，或勸誘投資海外低價股，為強化投資人保護，已持續加強警示、宣導及相關機關合作。