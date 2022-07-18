遭冒名發訊息 三竹籲投資人當心詐騙陷阱

近來傳出詐騙集團假冒企業名義，宣稱有急事要求民眾加 LINE，軟體開發商三竹資訊也受波及，對此，三竹 (8284-TW) 今 (18) 日發聲明澄清，員工或客服不會發任何形式的訊息要求民眾加 LINE 帳號，呼籲投資人當心詐騙陷阱。

三竹表示，全球金融市場正面臨關鍵時刻，詐騙集團不僅沒有收斂，反而變本加厲繼續行騙，最新手法是詐騙集團成員會佯裝三竹員工或客服人員，透過蘋果的 iMessage 發訊息，稱有急事請民眾加 LINE。

三竹指出，待民眾誤信上鉤後，便會照三餐聊天噓寒問暖，或關心民眾看盤軟體的使用情況，及假意請教民眾是否對看盤軟體有改善建議，以假亂真意圖取得民眾信任，而當民眾欲回撥電話確認詳情時，該詐騙集團成員便會以「剛剛會議中沒接到電話」、「拜訪客戶中不便接聽」等各種理由推卻，以避免被拆穿是假冒身分。

三竹表示，對詐騙集團假冒員工行徑忍無可忍，決定站出來向數百萬用戶喊話，強調從未透過簡訊或 iMessage 發訊息要求民眾加 LINE，也沒有贊助任何投資顧問活動，更不會邀請金融分析師提供免費診股、股市分析、技術戰法授課、飆股相送等服務。

三竹強調，除不斷和電信業者及 165 刑事警察聯繫通報詐騙新梗、設關鍵字限制阻擋詐騙外，也不斷檢舉詐騙集團在 LINE 註冊的人頭帳號；第一時間也向警方報案並受理完成，籲請廣大用戶投資前停看聽，勿點選不明連結，勿加不明帳號與陌生投資群組，以保障財產安全。

