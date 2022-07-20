台股虎頭蛇尾守住14700點 三大法人賣超22.07億元 外資連4砍

台股今 (20) 日早盤勁揚超過 200 點，站上 14900 點關卡，電子權值股成為多頭指標，尤其是 IC 設計股人氣暢旺，但金融、航運族群盤中出現獲利了結賣壓，拖累加權指數漲幅，終場上漲 39 點，收在 14733 點。三大法人合計賣超 22.07 億元，其中外資已連 4 賣。

觀察三大法人資金動向，外資今天持續賣超 34.4 億元，為連續 4 個交易日賣超；投信加碼買超 11.71 億元，寫下連 19 買；自營商小買 0.55 億元。三大法人合計賣超 22.07 億元。

晶圓雙雄扮演撐盤要角，台積電股價開高，一度衝破 500 元大關，但終場漲勢收斂至 1% 以內，以 495 元作收；聯電勁揚超過 2%，站回 40 元關卡，以 40.75 元作收；此外，台達電、華碩、聯詠、友達、日月光投控等電子權值股也獲得資金點火。ABF 載板雙雄南電、欣興同獲買盤追捧，股價勁揚 4-5%。

IC 設計族群今天成為多頭指標，聯發科早盤勁揚近 4%，最高衝上 687 元，但尾盤漲勢收斂，以 671 元作收，漲幅約 1.4%，瑞昱股價大漲逾 4%，收 354 元，成功收復月線，此外，凌通、矽創、凌陽、威盛、茂達等多檔漲勢都相當凌厲。

股王大立光表現虎頭蛇尾，早盤一度站上 2000 元，但隨即翻黑，並跌逾 3%，收在 1920 元；IP 股力旺強勢亮燈漲停，達 1195 元；股后信驊、譜瑞 - KY、AES-KY、祥碩等千金股，約上漲 2-4%，台股維持七千金。亞德客 - KY 則翻黑摔出 900 元俱樂部，矽力 * - KY 一度攻上漲停，站回 600 元關卡，但漲勢沒能延續，終場以 595 元作收。

有媒體報導指稱，潤泰新、潤泰全受南山人壽拖累，第二季淨值恐為負數，導致股票下市危機，儘管公司主動澄清，但兩家公司股價仍被摜壓至跌停。