波克夏控股買進持股 惠普大表歡迎

惠普 (HP)(HPQ-US) CEO 洛雷斯 (Enrique Lores) 表示，讓巴菲特 (Warren Buffett) 成為最大股東並不算太糟糕，即使信任投票不太可能影響企業營運。

洛雷斯表示，「巴菲特和波克夏控股 (BRK.A-US)(BRK.B-US) 是世上最有聲望的投資人之一，歡迎他們加入惠普。」「但我們將繼續像往常一樣管理公司。我們的重點是股東的長期永續成長。這是我們現在所做的，也是未來將繼續做的事情。」

巴菲特的波克夏控股在 4 月初透露已買進 1.21 億股惠普股票。這筆 42 億美元的投資現在價值 47 億美元，讓波克夏控股獲得惠普大約 11.5% 的股份。

投資惠普可能會讓巴菲特更有理由安心，因為最新的財報數字絕大幅度消除了對電腦硬體需求放緩的擔憂。

惠普第 2 財季的表現與華爾街估計的比較如下：

●淨銷售額 165 億美元，高於預期的 161.4 億美元

●個人系統銷售額 115 億美元，高於預期的 112 億美元

●列印銷售額 50 億美元，高於預期的 49.5 億美元

●稀釋後每股獲利 1.08 美元，高於預期的 1.05 美元

惠普股價在周三 (2 日) 盤前交易中小幅上漲。

隨著客戶繼續將員工叫回辦公室，惠普的獲利超過分析師的預期，這得益於商用電腦的強勁銷售。該公司表示，最近一季的商用電腦銷售額成長了 18%。

商用電腦的優勢也伴隨著其他惠普產品組合的趨勢。消費性電腦和列印機的銷售額分別較上年下降 6% 和 12%。商用列印機的銷售額也下降了 4%。

惠普個人系統部門的總體營業獲利率收縮了 90 個基點，但列印業務成長了 110 個基點。

對於第 3 財季，惠普預計每股獲利在 1.03 美元至 1.08 美元之間。分析師估計當季每股獲利為 1.04 美元。

該公司還將全年每股獲利預期從之前的 4.18 美元至 4.38 美元調高至每股 4.24 美元至 4.38 美元。華爾街普遍預期為每股 4.26 美元。