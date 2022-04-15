宏碁資訊攻防疫商機 零接觸通關機導入運動球場

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下宏碁資訊 (6811-TW) 近期積極搶攻數位雲端商機，看準防疫需求，推出雲智能票務系統解決方案，鎖定展演場域應用，旗下零接觸智能通關機近期也攜手職棒味全龍隊，在主場開幕戰中導入零接觸智能通關機，擴大零接觸應用布局。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，旗下雲智能票務系統，可整合運動場館線上線下票務運作生態系統，同時提供零接觸智能通關選項，讓場館經營者可以提供消費者更安全、無接觸的進場方式，此外，透過雲端解決方案，也能整併多元支付、驗票、直播平台、促銷、通關管理、後端智能管理系統，進行大數據分析。

宏碁資訊攜手職棒味全龍隊在天母主場開幕賽中，推動無紙化電子票券入場，除環保少紙、減少接觸可強化防疫措施外，現場也設置零接觸智能通關機，提供季票球迷進場直接出示手機票券 QR Code，通過驗票機量測體溫，即可掃描條碼進場，全程零接觸。

宏碁資訊搭上數位轉型熱潮，主力提供雲端服務、協助企業導入數位轉型，目前客戶以高科技為主，占比約 4 成，政府、金融業則各占 2 成、1 成，隨數位應用需求增溫，宏碁資訊對今年營運不看淡，首季營收達 16.23 億元、季增 13.8%、年增 18.4%，改寫歷史次高。

另一方面，宏碁也搶攻環保商機，繼去年推出具環保 3R 概念的環保筆電 Vero 系列後，今日也宣布攜手戶外休閒品牌 Timberland 共同響應世界地球日，推出「二手玩具回收募集計畫」，同時只要購買 Vero 環保筆電系列，上網登錄後就有機會抽中 Timberland 商品抵用券。