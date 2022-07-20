資金週轉需求增 信貸人數創新高 貸款留意三原則

受經濟衰退疑慮衝擊，資金週轉需求大增，連帶使得信貸人數創歷史新高，將來銀行提醒，貸款時要留意「月現金流為正、選擇利率低及還款期長的貸款、確實評估用途」等三原則。

據聯徵中心最新公告顯示，今 (2022) 年至 4 月底止，辦理信用貸款的國人大幅增加，達 153.2 萬人歷史新高，較去年底增加 3.2 萬人，今年 1~4 月新增信用貸款人數相較去年同期年增率高達 22％，顯示資金週轉的需求正在增加。

將來銀行表示，一般來說信用卡有較高的循環息，房貸增額貸款申辦程序較長，而線上申請信用貸款相對有著不受營業時間限制的彈性、撥款快速及利率可望相對較低的優勢，但仍提醒有信貸需求時，要留意三大原則，確保在這波物價上漲及金融市場震盪的環境下，可立於不敗之地。

首先，要留意每個月的現金流是否為正。因貸款需每月固定還款，若有遲繳情況，有可能會影響到銀行未來在評估貸款客戶信用情況時的評分，因此建議貸款人一定要規劃並保有一定的金錢存量用在每月還款，如每月薪水入帳時，先切出一部分作為每月的還款使用。

其次，盡可能選擇利率低、還款期長的貸款，降低每個月的還款金額。因若市場出現黑天鵝或是突發事件，貸款人還款壓力大增下，很可能會影響到正常生活。而目前市場上信用貸款利率受央行升息影響，地板價逐步墊高不利貸款需求者的情況下，將來銀行推出 1.58％起的信用貸款專案，還款期最長 7 年，提供相對友善的貸款條件。

第三，若是借款投資，建議需確實了解投資標的，妥善控制風險。投資三大要素包含時間、本金、報酬率，三者之間有加乘效果，將來銀行提醒，降低風險永遠都比提高報酬重要，很多人並非賠在最低點，而是在下跌過程中缺乏本錢或是耐心堅持，而直接市場上「畢業」。

純網銀近期大舉搶攻信貸商機龐大，將來銀行策略中心處長吳柏漢表示，將來銀行自 3 月底開業以來，開戶數與存款持續成長。為向十多萬名客戶表達感謝，除在官方社群媒體推出「十萬感謝祭」與粉絲同歡外，即日起推出「將來貸你交朋友」，貸款利率最低 1.58％起，開辦費 399 元，且凡將來銀行存戶邀請親友申辦信用貸款，撥貸金額 20 萬元以上，9 月底前每邀請 1 人，邀請人可獲邀請禮 1000 N 點，邀請 2 人則獲 2000Ｎ點，以此類推。

而 LINE Bank 則鎖定首貸青年、「百萬大戶」，開辦費 488 元的優惠延至 9 月底；循環信貸「臨用金」優利亦維持 1.98% 起，首次動用帳戶管理費 0 元優惠也延至 9 月 30 日截止。