跟進國安基金護盤腳步 金管會祭2招穩台股

金管會今 (14) 日表示，今 (2022) 年以來受烏俄戰爭推升通膨，金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，市場波動加大，台股今年以來截至昨日下跌 21.37%。儘管國安基金已經決議護盤，且台股今天強彈，但金管會仍祭出鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、以及放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，以維持台股穩定。

證期局副局長高晶萍表示，上市櫃公司今年度截至 6 月底，累積營收約 20.61 兆元，較去年同期增加 11.04%，6 月份營收 3.74 兆元，單月及累計金額均創歷年同期新高，國內上市櫃公司營運表現尚稱穩健，且台股具高殖利率特性，建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化。

至於庫藏股部分，高晶萍表示，統計自今年 1 月 1 日至 7 月 13 日止，上市櫃公司執行庫藏股件數合計 61 件，其中 21 件仍執行中，包括上市 16 件及上櫃 5 件，預定最大可買回金額約 99 億元。

高晶萍強調，金管會提醒上市櫃公司可視自身資金調度、財務狀況及買回目的，適時依證券交易法規定評估實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。

另外，為維持證券交易市場的秩序及穩定，保障投資人權益，金管會於今日宣布「放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」，自明日起投資人經授信機構同意，可以具有市場流動性、且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

高晶萍表示，金管會上一次祭出放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍是在 2020 年 19 日，當時到 6 月 10 日停止適用，實施近三個月就穩住台股；這次之所以會再度放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，主要是台股近期震盪劇烈，7/7-7/13 融資擔保維持率大多落在 154-158%，金管會呼籲證券商等授信機構，合理評估投資人融資融券交易狀況，於符合法令規範下，給予妥適的處理。

金管會強調，將持續關注國際情勢對總體經濟影響及台股表現，督導證交所及櫃買中心加強注意全球經濟趨勢，對上市櫃公司財務業務的影響及相關資訊之及時揭露，並於必要時將採取相關穩定措施。