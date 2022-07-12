6.6億元違約交割來自同一當沖客 金管會要查

台股陷入熊市，融資斷頭壓力大，根據證交所資料，11 日共有 6 家券商申報客戶違約交割買賣金額共 7 億元，金管會證期局副局長高晶萍今 (12) 日證實，其中有 6.6 億元，來自同一券商與同一投資人，據了解是因當沖過度集中所致，金管會將就申報違約交割的券商進行查核。

證交所昨 (11) 日公布的違約交割統計，交割日為 7 月 7 日，當日違約交割金額共約 7 億多元。金管會今天在例行記者會表示，其中有一筆違約交割來自同一券商及同一投資人，合計買賣金額共 6.6 億元，買賣互抵後約剩餘 600 萬元。

高晶萍表示，經了解，券商有通知投資人款項不足並詢問是否要補足差額，但最後交易款項仍未進帳，因而形成違約交割，金管會將就申報違約交割的券商進行查核，了解券商是否落實客戶 KYC 與徵信，後續將密切關注台股後續違約交割情況。

根據金管會統計，從 6 月 24 日起到 7 月 11 日為止，每日違約交割占比最高只有 1.626%，合計買賣金額共 8527 萬元，互抵後損失約 200 萬餘元；金額最小的買賣合計共 620 萬元，互抵後雖仍有 187 萬元盈餘，但仍違約，不過影響並不大。

證交所強調，11 日證券商申報集中市場投資人買進、賣出違約總金額 7.02 億元，該金額是申報違約投資人 7 月 7 日到 11 日買進及賣出成交金額合計，買進、賣出相抵後金額為 609 萬元，證交所已洽申報證券商進一步了解及查核。

證交所表示，為確保集中市場交割安全，證交所針對當沖成交量占比超過 60% 的有價證券，已有公布注意及處置條款等管理措施，並進一步規範，證券商如於 1 年內受理違約結案投資人開戶交易，應實施預收足額款券等強化投資人違約風險控管措施。

證交所強調，將持續強化異常交易之監視預警作業，並要求證券商落實風險管理，針對證券商申報違約金額達一定標準立即進行選案查核，同時設立完備的財務安全防衛機制。