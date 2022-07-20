日月光投控董座張虔生獲頒成大名譽博士

國立成功大學今 (20) 日舉辦 110 年度名譽博士授予典禮，由校長蘇慧貞授予日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 董事長張虔生名譽博士學位，表彰其率領日月光集團為台灣半導體封裝測試領域的貢獻，包括台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長劉德音、聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介等業界大咖皆獻上祝福。

張虔生致詞時表示，日月光集團創建之初有個願景，就是希望成為「讓客戶滿意、員工幸福、益國利民的國際企業」，為達目標，與同仁持續努力，不敢絲毫懈怠，也特別感謝成大一直在技術創新、人才培育等各方面，給予日月光幫助，雙方成為密不可分的夥伴關係。

張虔生補充，日月光與成大 2012-2022 年合作的經費至少達 9700 萬元，尤其新成立的半導體學院，將負起培養我國半導體業尖端人才的重責大任，誠摯希望雙方未來合作能更密切與深化。

隨著成大即將迎來百年校慶，張虔生表示，自身對校訓「窮理致知」感同身受，封測關鍵技術進展一日千里，日月光未來要保持市場領先地位，最重要就在技術能否持續突破創新，因此也呼籲同仁實踐「窮理致知」的精神，才可突破技術瓶頸、開創新局。

尤其研發創新人才為提升競爭力的核心條件，張虔生也希望，成大優秀的師生可與日月光攜手，再創台灣半導體封測另一個盛世榮景，共同讓城市感動、讓國家驕傲。

張虔生回憶，日月光自 1984 年創立初期，和媽媽、弟弟及幾十位員工，辛苦打拼發展至今，已成為全球規模最大、市場價值最高的封測廠，並在各地設立不同策略據點，包括台灣、美國、歐洲、亞洲、非洲等地，集團旗下超過 10 萬名員工，正為 300 多家重要客戶，提供專業服務。

另外，日月光也堅守回饋社會的初心，在綠色製造，節能減碳、生態保護及老人長照諸多面向，發揮企業責任，成果也獲得國內外肯定，如 2016 年開始連續 6 年獲得道瓊永續指數 (DJSI) 「全球半導體及半導體設備」產業領導者的肯定，為全球首創紀錄，也是日月光全體同仁對社會永續承諾最具體的實踐。