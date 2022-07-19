蘇貞昌接見歐洲議會副議長 促簽台歐雙邊經貿協定

歐洲議會副議長畢爾 (Nicola Beer) 今 (19) 日抵台，以外交泡泡方式展開 3 天訪問行程，行政院長蘇貞昌下午接見畢爾，對於歐洲議會通過多項挺台法案表達感謝之意，並期盼雙方經貿往來能有更進一步的合作；畢爾也認同雙方關係緊密友好，希望促成台歐簽署雙邊經貿協定。

蘇貞昌致詞時指出，去年迄今，歐洲議會通過 20 件友台決議案，在在顯現台灣與歐盟間的重要性，呼籲雙方未來加強互動合作，蘇貞昌說，疫情影響全世界，感謝歐洲許多國家，在台灣疫情嚴峻時捐贈疫苗，給予幫忙。

蘇貞昌進一步表示，台歐關係非常重要，歐盟是台灣第五大貿易國，光是去年貿易總額就比前年成長 34%，可以看到台灣是歐盟在亞洲第五大貿易國，彼此關係密切，有需要的時候就互相幫助。

畢爾致詞時指出，雖然是第一次訪問台灣、也是首度會晤蘇揆，但仍倍感親切，誠如她一下飛機所說，正是因為台灣與歐盟都是民主的一份子。

畢爾強調，為了進一步深化合作關係，歐洲議會希望台灣加入所有國際組織，不只因為台灣抗疫成績亮眼，而是因為台灣可以分享諸多經驗，歐洲議會會持續朝這個方向努力。歐洲經貿辦代理處長也會跟議會持續合作，促成台歐洽簽雙邊經貿協定。

總統蔡英文將於明 (20) 日上午，於總統府接見歐洲議會訪問團，府方表示，希望透過此次交流，讓台灣與歐盟關係持續穩健發展，台灣也願與歐盟持續攜手強化全球民主韌性，並為國際疫後經濟復甦共同努力。