長科*Q2再漲價 年底前開出沖壓新產能

導線架大廠長科 (6548-TW) 今 (19) 日召開法說會，公司表示，第二季已再度調漲部分產品價格，且除了擴增蝕刻產能外，沖壓新產能也將在年底前開出，可望進一步挹注明年營收。

針對中國封控，董事長黃嘉能認為，隨著人類生活持續，完全不擔心 3C 市況，預期需求將往後遞延，不過，中國疫情封控影響物流，為原料來料的增添變數。

長科 * 指出，公司領先同業看到導線架市場需求，不論是汽機車電氣化、5G、WiFi 6/6E、Mini LED、第三代半導體等，都帶動導線架成長，也讓長科儘管在 2019 年疫情爆發時，仍按照計畫持續性的投資。

因應長期需求，長科 * 逐步擴增蝕刻產能，2020、2021 年產能分別達 4800 萬、6300 萬條，今年預計攀升至 7000 萬條，且隨著新廠房第三季完工啟用，第四季機台就可開始生產，貢獻明年營收，看好 2025 年產能將達 1.3 億條。

另外，長科 * 與易華電 (6552-TW) 承租的廠房，主要用於擴充沖壓產品線，預期今年第四季就可投產，將持續透過彈性生產調配，擴大工廠產值。

董事長室經理蘇雙富指出，第一季受惠車用和工控等非 3C 應用帶動，QFP 導線架營收比重提升至 23%，車用、工業占比也分別來到 35%、18%，看好今年車用和工業應用需求穩健，全年 3C 比重將降至 4 成左右。

至於價格方面，蘇雙富指出，去年起長科 * 陸續調整導線架價格，目前 QFP 導線架漲幅大於 QFN 導線架，今年第二季也持續調漲部分產品價格，目標將提升全球市佔率，成為導線架產業的價格制定者。