鈺齊上半年EPS 8.06元 一舉賺贏去年全年

製鞋廠鈺齊 - KY (9802-TW) 今 (19) 日公布第二季財報，第二季稅後純益 9.54 億元，季增 75.7%、年增 635.7%，每股純益 5.12 元，單季賺逾半股本，上半年稅後純益 14.97 億元，年增 229%，每股純益 8.06 元，一舉賺贏去年全年。
鈺齊第二季營收 61.99 億元，季增 36.9%、年增 78.2%，毛利率 22.54%，季增 0.88 個百分點、年增 8.14 個百分點，營益率 15.8%，季增 1.76 個百分點、年增 11 個百分點，稅後純益 9.54 億元，季增 75.7%、年增 635.7%，每股純益 5.12 元。
鈺齊上半年營收 107.26 億元，年增 55.5%，毛利率 22.17%，年增 4.7 個百分點，營益率 15.06%，年增 7.1 個百分點，稅後純益 14.97 億元，年增 229%，每股純益 8.06 元。
鈺齊上半年歐洲銷售比重 49.03%、美洲 41.7%、亞洲與中國分別為 4.88% 與 2.78%，受惠於疫情解封，戶外需求成長，今年度 (去年第四季至今年第一季) 春夏款營收 90.25 億元，較去年成長 41.1%，今年秋冬季 (Q2-Q3) 目前第二季已銷售 62 億元，已達去年 8 成，營業利益達 9.79 億元，年增達 71.7%。
產能方面，上半年中國產能約占 27.3%、越南 51.2%、中國約占 21.5%。鈺齊主要客戶包含威富集團 (VF) 與沃爾弗林集團 (WWW)，威富旗下擁有 Vans、Timberland、The North Face、Dickies 等大品牌，沃爾弗林則擁有美國知名戶外品牌 MERRELL，其他代工客戶包含迪卡儂、LACOSTE、戶外運動服飾 Columbia。