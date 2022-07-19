7/25起邊境鬆綁 度假打工等6類外籍人士開放來台

醫福會執行長王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官後，今 (19) 日宣布邊境管制再鬆綁，自 25 日起放寬外籍人士來台，國際交流、度假打工、實習等 6 類事由可申請入境；此外，口罩令同步鬆綁，即日起，騎機車或腳踏車、戶外空曠處工作及戶外散步者不需要戴口罩。

指揮中心表示，考量國際邊境政策逐漸開放，為平衡推動防疫工作，且促進經濟及社會活動與國際必要交流，經綜合評估國內疫情、防疫與醫療量能，並參考國際經驗後，宣布自 7 月 25 日起，放寬外籍人士可以志工、傳教弘法、研習 (宗教教義)、實習、國際交流及度假打工 (青年交流) 等事由申請特別入境許可簽證來台。

指揮中心說明，度假打工 (青年交流) 是基於我國與外國間所簽署的協議，目的在鼓勵兩國間青年交流，且每人一生僅得申請一次，而目前多數締約國已開放我國青年申請，基於平等互惠原則，因此也在開放之列。指揮中心強調，邊境開放策略必須循序漸進，政府將視疫情變化隨時滾動式檢討與調整開放政策。

7 月 25 日將開放 6 類外籍人士來台，入境者只需 3 天居家檢疫及 4 天自主防疫，外界關注檢疫措施何時鬆綁為「0+7」？王必勝表示，邊境解封確實是目前的開放方向，但目前仍有變異株威脅，需觀察一陣子，才有辦法評估開放與否．但實際觀察時間無法預估。

隨著本土疫情趨緩，指揮中心也適度放寬戴口罩等防疫措施，其中，放寬「騎機車 / 腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作可免戴口罩，王必勝進一步指出，散步也是運動的一種，戶外從事運動本來在原先的免戴口罩條件中，因此散步可以不用戴口罩。