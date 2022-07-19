〈台股盤中〉量縮走跌估量低於2千億 非電族群挺身拚守月線

台股今 (19) 受到美國收跌、電子股疲弱下，開盤一度下挫 120 點，不過在航運、傳產等非電族群表態下，盤中跌點收斂，午前暫在月線上下震盪；而今日預估成交值再度急縮僅 1900 億元，不足 2000 億元。

電子股今日交投清淡，台積電昨日甩尾翻紅後，今日漲幅回吐，盤中下跌逾 1%，鴻海也跌近 1%，聯發科、聯電呈現平盤震盪，台達電則小漲。

其餘大型電子股中，力積電、智邦、緯穎、創意、南電均跌逾 2%，大聯大、南亞科等也走弱；微星則相對強勢，逆勢上漲 3%，另外，日月光投控、光寶科、廣達也漲 1% 以上。

電信三雄今日同步下挫，中華電及遠傳跌超過 1%、台灣大跌逾 3%，不過，台灣大旗下富邦煤，今日逆勢上漲 3%，成為今日表現最強的高價股。

在電子股走弱下，非電族群發揮撐盤力道，航運股中的萬海表現最為亮眼，一度大漲半根，長榮、長榮航聯袂漲逾 1%，陽明及華航走揚；另外，解封題材加持，觀光股持續強勢，五福、海灣、富野、山富直奔漲停，易飛網漲逾 9%、老爺、夏都、鳳凰等也有 6-7% 漲幅。

傳產方面，水泥雙雄台泥、亞泥，以及塑化紡織指標南亞、台化、遠東新、儒鴻等同步走揚，大成鋼、興富發、大同等也漲逾 2%；金融股則以台企銀、台中銀、永豐金有所表態，盤中漲幅 1% 以上，不過，富邦金及國泰金則相對疲弱。