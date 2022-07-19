台積電壓盤、航運股力撐 台股量縮小跌25點收14694點

美股周一急殺翻黑，台股今 (19) 日也遭遇月線反壓，電子權值股普遍走低，台積電壓盤，大盤一度挫逾百點，但航運股獲資金點火，攜手部分傳產股力抗空方勢力，加權指數終場下跌 25.56 點或 0.17%，收在 14694.08 點，成交值萎縮至 1964.8 億元。

櫃買指數終場下跌 0.38 點或 0.21%，收在 178.37 點，成交值 478.8 億元。上市櫃成交值合計 2443.6 億元。

權王台積電今天一路在盤下震盪，最低來到 486.5 元，終場下挫近 1%，收在 491 元，鴻海、瑞昱、南亞科、研華等電子指標股同步走軟；台塑四寶力守在盤上，其中南亞、台化上漲超過 1%；此外，台泥、和泰車等權值股也獲買盤支撐。

萬海擔綱航運股除息秀壓軸，明天將進行除息交易，每股配發現金股利 10.5 元、股票股利 1.5 元，今天在買盤湧入下，股價一度亮燈漲停，終場收漲逾 8%，長榮、陽明也有 2% 以上的漲幅，貨櫃三雄扮演撐盤要角。

進入海運旺季，煤鐵及鐵礦砂載運需求大增，帶動海岬型船平均日租金連日走高，BCI 指數攀上近 1 個月高點，散裝航運族群持續吸引買盤進駐，以海岬型船為主力的裕民、中航、新興盤中強勢大漲，慧洋 - KY、正德、台航、四維航也表現不俗。

加密貨幣在美股走揚帶動下，重拾漲勢，整體市值也站回 1 兆美元之上，其中比特幣價格站回 2.2 萬美元，創下近 1 個月高點，以太幣漲勢更為剽悍，近 1 日漲幅接近 1 成，報價來到 1500 美元之上，板卡族群跌深反彈，包含麗臺、映泰、青雲、撼訊均攻上漲停價，技嘉、微星等同樣漲勢強勁。