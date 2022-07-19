〈焦點股〉海岬型船日租金飆漲 7檔散裝航運股樂翻

進入海運旺季，煤鐵及鐵礦砂載運需求大增，帶動海岬型船平均日租金連日走高，BCI 指數攀上近 1 個月高點，散裝航運族群今 (19) 日持續吸引買盤進駐，以海岬型船為主力的裕民 (2606-TW)、中航 (2612-TW)、新興 (2605-TW) 盤中股價強勢大漲，慧洋 - KY(2637-TW)、正德 (2641-TW)、台航 (2617-TW)、四維航 (5608-TW) 也表現不俗。

根據 18 日最新報價顯示，波羅的海乾散裝綜合指數 (BDI) 上漲 0.6%，收 2162 點；海岬型運費指數 (BCI) 上漲 1.6%，收 2967 點。海岬型船平均日租金 15 日大漲 3834 美元，創今年以來單日最大漲幅，18 日續揚 394 美元，達 24603 美元，主要由大西洋航線帶動。

散裝航運族群今天全線走揚，裕民股價一度大漲近半根停板，最高來到 42.1 元，收復月線；中航早盤也勁揚超過 7%，最高衝上 41.95 元，同登月線；新興上漲逾 4%，最高來到 21.9 元。

此外，慧洋 - KY、正德、台航、四維航等散裝航商，今天股價也相對大盤抗跌。

鐵礦砂主要出口國為澳洲、巴西，全球出口占比分別為 50%、23%，近來許多海岬型船留在太平洋載運，導致大西洋船舶供給較少，造成海岬型船日租金漲幅較高。歐盟 8 月起將禁止俄煤進口，各國也轉向南非、澳洲、印尼等國進口，市場持續看好海岬型、巴拿馬型船載運需求。

展望後市，裕民認為，雖然市場充滿不確定性，但俄烏戰爭使原物料運輸供應鏈改變，增加散裝船運力需求，預期各國政府將擴大基礎建設投資，刺激經濟成長，有利散裝原物料貿易需求。

慧洋也指出，船舶周轉天數拉長，可望進一步推升運價走揚，此外，距離 2023 環保新規上路僅剩半年，在新造船訂單仍偏低的狀況下，預期散裝船舶供不應求的情況將加劇。