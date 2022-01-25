抗擊通膨！新加坡央行意外緊縮貨幣政策 星元應聲上揚

美國聯準會 (Fed) 今年第一場會議登場之前，新加坡央行周二 (25 日) 意外在非例行會議宣布進一步緊縮貨幣政策，以對抗進口成本上漲的壓力，消息帶動星元站上去年 10 月以來最高。

新加坡金融管理局 (MAS，央行) 宣布，將「小幅提高星元的斜率」，但保持匯率區間的寬度和中點不變，代表將允許星元升值。

新加坡貨幣政策以匯率而非利率做為主要工具，透過政策區間的斜率、中點和寬度 (升貶值幅度區間)，也就是名目有效匯率 (NEER) ，控管星元兌一籃子主要夥伴貨幣的走勢。

這是 MAS 2015 年迄今第一次透過非例行會議宣布決策，回溯到 2001 年起也僅是第三次。

星元周二盤中應升上揚，報 1.3425 星元兌 1 美元，創去年 10 月以來新高。

新加坡意外在非例行會議緊縮貨幣政策 (圖: AFP)

新加坡周一公布，12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 4%，創逾八年高點，並迫使新加坡政府修改通膨預測。

MAS 已在去年 10 月例行會議中調整斜率，接下來預定 4 月召開例行會議。新加坡華僑銀行 (OCBC) 債券研究和策略部門主管 Selena Ling 預測，MAS 將在 4 月再次緊縮，周二的行動只是「稍微收緊」，如果今天宣布過於強力的措施，就會影響對 4 月的市場預期。

Fed 本周召開 1 月例行會議，將在台灣時間周四凌晨公布結果，市場預期按兵不動，但將暗示 3 月開始升息。

瑞穗銀行經濟和策略部門主管 Vishnu Varathan 說：「MAS 在 Fed 1 月會議之前先緊縮，為自己爭取到更多喘息空間。他們不想要在同一個地方絆倒。這件事寧願早一點做，免得遲了。」

近期一些亞洲國家都加入緊縮行列，印尼央行上周表示，未來八個月內將把銀行存款準備率調高 300 個基點，令市場大為吃驚。