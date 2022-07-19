美股重點新聞摘要2022年07月19日

今日操盤前瞻

美股財報：IBM(盤後)、嬌生 (盤前)

美國財長葉倫會晤南韓財長與央行總裁

歐元區 6 月 CPI

美國 6 月營建許可、新屋開工數據

IBM Q2 佳 但下調今年自由現金流預期 盤後挫逾 4%

IBM 周一 (18 日) 發布第二季獲利和營收高於預期，但下修 2022 年現金預測，導致盤後交易跌逾 4%。閱讀全文...

FT：軟銀暫停 ARM 在倫敦上市計畫

《金融時報》週一 (18 日) 引述消息人士報導，受到英國政壇動盪影響，軟銀集團 (SoftBank) 已暫停 ARM 在倫敦上市的計畫。閱讀全文...

蘋果傳明年將放緩部分團隊的招聘與支出步伐

彭博引述知情人士報導，蘋果計劃明年放慢部分部門的招聘和支出增長步伐，加入 Alphabet、亞馬遜和 Meta Platforms 等科技巨頭的行列。閱讀全文...

北溪一號真「斷氣」？俄天然氣巨頭：不可抗力因素 無法保證供應

俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道北溪一號自 11 日起展開為期 10 天的歲修，《路透》報導，俄羅斯天然氣工業石油公司 (Gazprom PJSC) 週一 (18 日) 已通知歐洲幾個天然氣買家，目前公司正遭遇不可抗力的特殊情況，無法保證天然氣供應，暗示俄羅斯正打算加強對歐洲能源的控制。閱讀全文...

固定收益收入大增 高盛第 2 季業績超越預期

高盛周一 (18 日) 公布上季獲利和營收都超出分析師的預期，因為固定收益交易的收入比預期多出約 7 億美元。閱讀全文...