為出國旅遊超前部署 信用卡海外簽帳金額年增逾3成

越接近政府放寬組團出國的時間，民眾想飛的心也越發蠢動，根據兆豐銀行統計，近半個月信用卡海外旅遊簽帳金額，已較去年同期成長高達 32.5%，其中更有將近 4 萬名卡友已經出手刷買海外旅遊商品。

迎接疫後旅遊潮，加上國旅補助也即將上路，除飯店旅宿業競相推出優惠，發卡行同樣蓄勢待發，除了民營大行紛紛提供旅遊加碼，公股銀行也挾帶銀彈加入戰局攬客。

以兆豐銀行來說，提供旅行社、航空公司及訂房網滿額登錄送 2,500 元以及體驗旅遊 10% 回饋外，指定溫泉飯店住房還可享最低 6 折優惠，最狂的是只要旅遊通路刷滿 1000 元就可抽一整年份 365 杯超商咖啡。

兆豐銀行表示，8 月底前，在旅行社、航空公司或訂房網刷任一兆豐卡也有滿額優惠，回饋金最高可達 2500 元；若在 KKday、Klook 及 AsiaYo 刷滿 5000 元，再搭配 e 秒 Happy 卡最高可賺到 10% 優惠。

另外，國旅部份，舉例來說，9 月底前入住捷絲旅礁溪館，訂購原價 5800 元的客房，刷兆豐卡可享 5099 元優惠價，搭配國旅補助 1300 元以及用台灣 PAY 綁卡付款賺 300 元，等於只要 3499 元就可入住，相當於 6 折優惠。

國外消費必刷！利多御璽卡 3% 回饋無上限 值得一提的是，出國刷卡賺回饋，民眾千萬別錯「兆豐利多御璽卡」，除了全新卡面大走日本風，還提供國外刷卡 3% 現金回饋無上限的超強優惠，完全不限名額也不需登錄，今年底前新戶辦卡，核卡 30 天內刷滿 3 千，還能獲得超萌「臺灣吧 20 吋行李箱」，一條龍的旅遊優惠，要讓民眾用最划算的方式玩遍海內外，享受報復性出遊的究極樂趣