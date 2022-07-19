保銳科技ENERMAX安耐美推出全台首款 All-In-One鋼管電動輔助自行車

保銳科技 (8093-TW) 股份有限公司旗下的自有品牌安耐美 (ENERMAX) 在 2020 年正式進入運動科技產業，首推「雙功能打浪電動輔助自行車」，以黑馬之姿即獲得第 18 屆國家品牌玉山獎最佳產品類「全國首獎」的至高榮耀。今年 7 月，ENERMAX 安耐美與 Gogoro 合作推出全台首款 All-In-One 鋼管電動輔助自行車 EnGociti 安格，選用 Gogoro EeyoTM Smartwheel 動力輔助輪組，將電輔自行車的電機、電池隱藏於後輪，保留古典鋼管車的獨有元素，是科技與時尚的完美結合!

這次 ENERMAX 安耐美與 Gogoro 雙品牌合作，將 Gogoro Eeyo 智慧輪轂與安耐美的美學設計結合，推出 EnGociti 安格鋼管電動輔助自行車，在每個細節設計上滿足騎乘者生活與通勤的需求；EnGociti 安格系列車款，包含低跨點車架設計，上下車更安全便利；有了動力輔助功能，不用擔心距離太遠卻腳力不足，適合男女老少騎乘，不僅減少碳排放，更有助於個人健康管理。

保銳科技蘇彥文董事長表示，EnGociti 安格鋼管電動輔助自行車，不只是運動、代步工具，更是一種生活態度、潮流品味，享受騎一台不一樣的電動輔助自行車。車架設計特選 4130 鉻鉬鋼管材，配件的選用上也展現 ENERMAX 安耐美打造絕對精品的品牌價值；採用皮革質感的車手把、坐墊，客製化木製擋泥板，獨家一體式 LED 頭燈與 CUBE 專利運動手機支架，帶給消費者安全、耐用、符合生活美學的騎乘享受。

EnGociti 安格鋼管電動輔助自行車，共有 2 個款式 - 經典鋼管城市車與低跨版，結合 Gogoro Eeyo 動力輔助輪組，搭載專屬 App 手機應用程式，直覺式的操作介面，讓騎乘者在行進中可瞬間切換動力輔助模式；Gogoro Eeyo 智慧輪轂可根據騎乘者的動力輔助模式選擇、踩踏力道和頻率，提供各種程度的輔助動力。通勤里程方面，Eco 模式下騎乘續航力達 90 公里，Sport 運動模式可提供約 65 公里的續航力；只要將隨身充電器插上後輪轂，預估 2.5 小時即可充飽電。在防盜上，EnGociti 安格配有自動上鎖功能，當騎士離開 EnGociti 一定距離後，馬達將自動中斷電力並上鎖。

EnGociti 安格鋼管電動輔助自行車訂價 58,800 元，可在台北 Velo city 生活選物與其他安耐美相關銷售通路試乘選購。想了解更多 EnGociti 安格產品資訊，請上 ENERMAX 安耐美運動科技官方網站: https://bike.enermax.com/