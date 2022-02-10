敦吉去年營運三率三升 全年EPS 5.02元賺逾半股本

通路暨製造商敦吉 (2459-TW) 今 (10) 日公布去年財報，受惠三大事業全面成長，稅後純益 5.96 億元，續創歷史新高，年增 19%，每股稅後純益 5.02 元，賺逾半個股本。

敦吉去年第四季營收 18.32 億元，季減 0.55%，年增 4.57%，毛利率 19.87%，季減 4.25 個百分點，年減 3.14 個百分點，營益率 8.73%，季減 5.04 個百分點，年減 3.22 個百分點，稅後純益 1.56 億元，季減 11.87%，年增 48.57%，每股稅後純益 0.84 元。

敦吉去年全年營收 69.87 億元，年增 10%，毛利率 21.19%，年增 0.79 個百分點，營益率 10.72%，年增 0.29 個百分點，稅後純益 5.96 億元，年增 19%，每股稅後純益 5.02 元。

敦吉表示，去年製造事業、通路事業、驗證事業三大事業均成長，推升集團營收成長 10%，毛利率也續創新高 21.19%，獲利雖受中國子公司匯回股利課稅，影響每股稅後純益 0.7 元，但仍賺逾半個股本達 5.02 元。

細分三大事業，敦吉製造事業群包括音圈馬達載體繞線部件、連接器、倒車輔助系統、超音波感測驅動變壓器等全數增長，製造事業成長 3 成以上；驗證事業群則隨著高毛利的電磁相容 (EMC) 測試認證業務升溫，以及電波暗室工程收入挹注，獲利年增 27%。

敦吉通路事業群則已站穩腳步，朝 5G 市場應用、電動車、新型電源市場、醫療產業及物聯網市場領域邁進。