【袁志峰專欄】港股調整深，短線可反彈

今日推介 - 中海油 (883), 上日收市 $9.32

1) 股市前景

受中國二季度經濟增長率低於預期、内地爛尾樓危機及阿里雲外洩數據事件影響，上周五港股急瀉，跌勢全面，恒指及恒生科指分別下跌 2.2% 及 3.2%，阿里 (9988)、內房及物管股顯著跑輸大市。今月以來，恒指、國指及恒生科指分別累瀉 7.1%、9.2% 及 8.8%。同期，上証指數及深証成指跌 5.0% 及 3.8%；美國標指及納指升 2.1% 及 3.8%。筆者認為港股短線有技術反彈空間。

今天推介是中海油 (883) — 2021 年度收入及盈利達 2461 億元 (人民幣 ‧ 下同) 及 703 億元，同比增 58% 及 182%，每股盈利 1.575 元，每股股息 1.48 港元，派息比率 77%。上周四公司發盈喜，預期今年上半年盈利達 698-715 億元，同比增 115%-120%。筆者預測每股中期息 0.6 港元。現價對應 2022 年度市盈率低於 4 倍，股息率逾 10 厘，估值吸引。建議買入，目標價 10.5 港元，止損價 9.0 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 229 點，初段跌幅收窄至 94 點，隨後單邊下行，午後最多曾跌 535 點，收報 20297 點，跌 453 點或 2.2%，成交額按日增 15% 至 1296 億元，6 月份日均成交額 1504 億元。港股通南向資金淨買入 17 億元，騰訊 (700)、比亞迪 (1211) 及恒生國指 ETF(2828) 錄得 6.9、6.7 及 3.2 億元淨買入，藥明生物 (2269)、中海油 (883) 及泡泡瑪特 (9992) 錄得 2.4、1.8 及 1.7 億元淨賣出。7 月以來累積淨賣出 13 億元，6 月淨買入 534 億元。全周計，恒指跌 6.6%。

藍籌股 5 升 63 跌 1 持平。比亞迪 (1211) 及東方海外 (316) 漲逾 3%，為表現最佳藍籌。其次是長江基建 (1038) 升少於 1%。碧桂園 (2007)、碧桂園服務 (6098) 及龍湖集團 (960) 跌逾 8%、7% 及 6%，為跌幅最大藍籌。阿里 (9988)、阿里健康 (241) 及中生製藥 (1177) 跌逾 5%。藥明生物 (2269)、海底撈 (6862)、信義光能 (968) 及信義玻璃 (868) 跌逾 4%。中國海外發展 (688)、中國宏橋 (1378) 及創科實業 (669) 跌逾 3%。中銀香港 (2388) 及新奥能源 (2688) 跌近 3%。

恒生科指跌 3.2%，收報 4440 點，成份股 1 升 29 跌。大型科技股跑輸大市，阿里 (9988) 跌近 6%，網易 (9999) 及百度 (9888) 跌逾 4%，騰訊 (700)、京東 (9618) 及快手 (1024) 跌 3%。明源雲 (909)、眾安在線 (6060)、嗶哩嗶哩 (9626) 及萬國數據 (9698) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。商湯 (20) 跌逾 5%。瑞聲科技 (2018) 及閱文集團 (772) 跌逾 4%。金蝶國際 (268) 及攜程 (9961) 跌近 4%。理想汽車 (2015) 升 0.1%，是唯一上升成份股。全周計，恒生科指跌 7.7%。

板塊方面，内房、物管、教育、風電、遊戲、軟件、線上醫療、黄金、手機零件、家電及燃氣股跑輸大市，跌幅居前。旭輝控股 (884) 跌逾 14%，雅居樂 (3383)、萬科企業 (2202) 及中國金茂 (817) 跌 5%-8%。旭輝永升服務 (1995) 跌逾 13%，綠城服務 (2869)、雅生活服務 (3319) 及融創服務 (1516) 跌 5%-8%。新東方在線 (1797) 跌逾 14%，中國東方教育 (667)、中教控股 (839) 及希望教育 (1765) 跌 5%-7%。大唐新能源 (1798) 及龍源電力 (916) 跌逾 7% 及 5%。心動公司 (2400) 及網龍 (777) 跌逾 6% 及 3%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 跌 4%-5%。海爾智家 (6690)、國美零售 (493) 及 JS 環球生活 (1691) 跌 3%-5%。新奥能源 (2688)、華潤燃氣 (1193) 及中國燃氣 (384) 升 3%-5%。

周五上証指數低開 0.6%，早盤曾倒升 0.2%，隨後單邊下行，以全日低位收市，收報 3228.06 點，跌 1.6%。深証成指跌 1.5%，科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交約 10900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 600 億元。滬深股通北向交易淨賣出 89 億元。7 月以來累積淨賣出 185 億元，6 月淨買入 730 億元。全周計，上証指數跌 3.8%，深証成指跌 3.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，第二季 GDP 按年增長 0.4%，低於市場預期的 1.2% 增幅，也較首季的增長 4.8% 顯著放緩，增速為 9 個季度以來最慢；以今年上半年計，GDP 增幅為 2.5%，遠遠落後於全年目標。(信報)

國家統計局公布，上半年商品房銷售額 6.61 萬億元 (人民幣．下同)，按年下跌 28.9%。期內，全國房地產開發投資 6.83 萬億元，下跌 5.4%。房屋新開工面積 6.64 億方米，大減 34.4%。房屋竣工面積 2.86 億方米，減少 21.5%。(信報)

港元滙價再度觸發 7.85 兌每美元的弱方兌換保證，金管局在紐約交易時段承接約 64.13 億港元沽盤，沽出美元，以捍衞本港聯繫滙率制度。周二，本港銀行體系結餘將減少至約 2048.65 億港元。(信報)

澳門行政長官今日頒布批示，自 7 月 18 日零時至 7 月 23 日零時，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。(信報)

4) 個股訊息

中國石油 (857) 公布，按照中國企業會計準則，預計今年上半年股東應佔淨利潤按年增長 50% 至 60%。去年同期盈利為 530.36 億元人民幣。(信報)

碧桂園服務 (6098) 公布，周五於公開市場購買合共 32.6 萬股，總代價約 742.58 萬元。(信報)

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