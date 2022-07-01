回歸25年 習近平：未來五年是香港實現新飛躍關鍵期

中國國家主席習近平周五（1 日）出席香港回歸 25 周年慶典暨新一屆政府就職典禮，並表示未來五年是香港實現新飛躍的關鍵期，且機遇大於挑戰。

香港回歸 25 周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮，周五上午在香港會展中心登場，由習近平監誓，第六屆政府主要官員在李家超帶領下宣誓就職。

香港市場適逢「香港特別行政區成立紀念日」暫停交易，滬深港通南北向也休市。

習近平說，目前香港正處於「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，機遇和挑戰並存，機遇大於挑戰。

習近平提到，「經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂，也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾，聚精會神謀發展」。

習近平說，香港最大的民心，「就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些」。

他並表示，要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的問題，為他們的成長、成才創造更多機會。

李家超周五則開通微博，並發文表示，「日出予人感覺朝氣勃勃、充滿生機，是一天的新開始！這個早上，我有了新的使命，也趁這個機會作新嘗試，在社交媒體展開新一頁。藉著在線分享日常工作和生活點滴，希望能夠加強跟市民的互動，讓我們攜手協力，同為香港譜寫新篇章。」