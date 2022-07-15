台積電展望優於預期、大立光營運可望回升！台股最壞的情況已過去？

日前美國公布 6 月 CPI 數據高達 9.1%，引發市場對於通膨的疑慮，FED 七月升息三碼機率飆高，導致美國股市再度動盪，四大指數漲跌互見，其中那斯達克、費城半導體終場皆上漲做收，台積電 ADR 上揚 2.85%，帶動本 (15) 日台股延續反彈行情，一度上漲 141 點或 + 0.98%，終場上漲 112 點，收在 14550 點，成交量為 2267 億，近三日指數短線強彈 600 點，波動如此大投資人究竟該如何應對？

台積電、大立光法說後，股價皆有強勁表現

近期最受市場重視的除了美國 CPI 以外，當屬台積電與大立光的法說會，

根據台積電法說資料顯示，在美元強勢回升下 2Q 數據如預期的創高，毛利率來到 59.1%、營利率 49.1%、淨利率 44.4%、EPS9.14 元，均創下新高，H1 EPS 達 16.98 元。

其中 5 奈米佔 2Q 22 晶圓總收入 21%，7 奈米佔 30%，先進製程一共佔 51%，

在應用端來看，高速運算 (HPC) 明顯增長來到 43%，手機則是 38%。

而最受市場關注的 3 奈米進度，台積電表示 N3 將會在 2022 H2 量產，並於 2023 開始貢獻營收，主要的動能來自高速運算與手機，同時 N3e 將會在 2023 H2 量產。未來 2 奈米將採用 GAA(Gate all around) 製程，較 N3e 將會有 20% 左右效能提升。

展望第三季，台積電表示，雖總體經濟逆風帶來短期不確定性仍存在，但半導體長期需求結構性的提升仍未變，未來幾年營收預估落在 15-20% CAGR, 毛利率則是 53% 以上不變。

對於庫存調整的看法，公司表示即使消費性電子需求有所衰退，客戶去庫存也預計會花幾個季度，但至少到 2023 上半年，客戶需求仍超過公司產能。

但部分設備交期有所拉長，原因是供應鏈不順導致供應商在疫情期間的調度面臨挑戰，因此部分 Capex 將遞延至 2023 年，修正後的年度 Capex 預估落在 400 億美元左右。

市場普遍認為台積電展望優於市場預期，帶動 (2330-TW) 台積電本 (15) 日股價強漲 17.5 元或 + 3.68% 以 492.5 元做收，可望重返 500 大關。

大立光法說資料顯示，2Q 22 合併營收 96.75 億元，營業毛利 53.99 億元，稅後純益 49.45 億元，EPS 37.06 元，值得注意的是 2Q 毛利率來到 55.79%，優於首季毛利率 53.35%，也終結 1Q 21 以來的下跌趨勢。季節性因素是帶動營收成長的主要原因。不過在需求端，雖然客戶開案變多，但大都很悲觀，目前相對於上半年的缺料，現在供應鏈的問題則是庫存比較嚴重。

公司表示，目前產能利用率隨著進入需求旺季，已回到與去年同期水準，

高階鏡頭價格仍無壓力，但就是需求相對弱。

至於在 Capex 的部分，新擴的廠可能要到 3Q 23 才能搬進去。

公司認為，以訂單能見度來看 7 月看起來比 6 月好，理論上 8 月會比 7 月好，市場普遍正向解讀，帶動 (3008) 大立光本日股價一度重返 2000 大關，終場上漲 85 元或 4.46%，以 1990 元做收。

更是帶動 (3362-TW) 先進光、(4976-TW)佳凌、(3406-TW)玉晶光、(3019-TW)亞光等光學鏡頭族群強漲，成為本日台股上攻的一大助力。

劉良梅表示，台積電法說優於預期破除市場疑慮，而大立光估 7、8 月出貨會逐月增加，也提振市場信心，建議投資人不要太悲觀，除了半導體外，也可以選擇新能源、電動車相關族群來做布局。

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