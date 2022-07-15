漢來美食數位轉型達新里程碑 專屬APP今日起上線

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (15) 日宣布，歷時半年多開發的專屬 APP─來美食 APP 正式上線，整合集團全品牌集點、訂位和各式優惠一站式升級的美食消費體驗，目標成為國內餐飲集團中優惠最多、回饋最豐富的 APP。

漢來美食說明，疫情爆發以來，國內餐飲消費型態已產生巨大的改變，線上訂餐、網購宅美食帶動實體跨足虛擬的服務模式，因此，漢來美食除了展店，也發展電商和外賣，更啟動數位轉型，從去年底開始進行 APP 的開發計畫。

過去漢來美食透過官網、FB、IG、LINE@等平台提供消費者訂位、訂餐等服務，來美食 APP 上線後，一口氣整合漢來海港、名人坊等全台超過 40 家門店資源，提供訂位、菜單查詢等服務，訂位紀錄還會同步顯示於 APP 內，方便會員隨時查看，甚至可透過導航功能抵達餐廳。

漢來美食進一步指出，點數經濟是發展 APP 的另一個主要因素，為更精準掌握消費者的消費偏好，並提高會員的黏著度，來美食 APP 可做為會員卡，且每筆消費都可以享有點數回饋、點數折抵，並導入行動支付 (HS PAY) 功能。

漢來美食強調，未來將不定期透過點數倍增計劃，讓會員快速累點、兌換各種好康優惠。

新 APP 上線後，為快速累積下載數，漢來美食祭出首次下載贈 2000 元大禮包，包括 100 元券 2 張 (不限金額、每次限用一張)、200 元券 4 張 (消費 1000 元即可抵用一張、每次限用一張)、500 元券 2 張 (消費 2000 元即可抵用一張、每次限用一張)，另提供會員生日大禮包價值約 1200 元 (須填寫生日資訊)，以及每月消費 1 筆即享 100 元餐飲抵用券回饋等，而旗下多品牌也將不定期派送各種折價券、商品券、優惠券等供會員搶領。