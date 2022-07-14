〈陸港盤後〉中國「爛尾樓」風暴擴大 銀行股連兩天走低

中國 A 股三大指數周四（14 日）收盤漲跌互見，滬指小跌，國務院總理李克強指示要加速釋放家電消費潛力，帶動消費電子類股走高，但「爛尾樓」風暴愈演愈烈，引發銀行股連續第二天走低。

證券時報報導，滬指周四收盤微跌 0.08% 至 3,281.74 點，深成指漲 0.75% 至 12,602.78 點，創業板指勁漲 2.63% 至 2,819.13 點。兩市成交額合計人民幣（下同）1.0279 兆元，「北向資金」淨流出 9.17 億元。

儲能概念股大幅拉升，個股掀漲停潮；新能源車、充電樁、鋰電池、消費電子等類股均走高；軍工、醫療保健、汽車、半導體、醫藥等族群齊揚；銀行股連續第二天走低，招商銀行招商銀行 (600036-CN) 、平安銀行 (000001-CN) 、郵儲銀行郵儲銀行 (601658-CN) 等銀行齊跌。

香港恒生指數收盤跌 0.22%，恒生科技指數漲 0.89%。

李克強周三召開國務院常務會議，要求要加快釋放綠色智慧家電消費潛力，在全國展開家電以舊換新和家電下鄉活動，鼓勵有條件地方予以資金和政策支持。

渤海證券表示，政府提出的政策中，多次提及促進綠色智慧家電消費，將進一步提升綠色智慧家電普及率，有望提振家電終端消費。低碳化、綠色化、智慧化將成為家電產業升級新趨勢，有助於提升企業獲利能力。

與此同時，中國「爛尾樓」風暴擴大，導致金融股面臨賣壓。中國房產信息集團的數據顯示，截至周三，購房者已停止支付房貸的建案，至少 100 個，涵蓋範圍超過 50 座城市。Jefferies 金融集團分析師說，建案數量高於周二的 58 個、周一的 28 個。

停貸風波愈演愈烈，多地受「爛尾樓」困擾的屋主紛紛效仿，放話要強制停止償還貸款，直至建案全面復工為止，涉及地方包括河南、山西、江西、湖南、湖北、廣西、陜西等省份。

彭博報導，知情人士透露，中國住房和城鄉建設部會同金融監管機關，本周已與主要銀行業者開會，商討屋主拒繳房貸的問題，擔憂此舉會引發更多購屋者跟進。

消息人士說，雖然中國政府尚未提出明確解決方案，但住建部要求各地住建局和銀行儘快出具風險評估報告，一些銀行則計劃提高高風險城市的房貸核發要求。