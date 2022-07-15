0050上半年股東增數超車去年全年 今年成交居ETF之冠

近期台股波動，催動上市櫃 ETF 的交易熱度上升，資金尤其青睞「國民 ETF」元大台灣 50(0050-TW)，上半年股東增數超越去年全年，帶動 0050 今年來成交金額竄升至 ETF 第一。0050 即將除息，每受益權單位發放 1.8 元，創同期最高配息金額，今 (15) 日除息前夕最高漲到 115.2 元，向上叩關月線 。

元大投信公告，0050 第二階段的配息評價結果，確定 18 日除息 1.8 元，為 0050 自 2016 年改為每年兩次配息以來，同期最高的配息金額。投資人在今 (15) 日收盤前買進並持有，皆可參與領息。

受美國通膨、升息隱憂籠罩，台股 7 月持續震盪，上市櫃的 ETF 交易熱度隨波動衝高，7 月前七個交易日有四個交易日的 ETF 成交比重達 6~8%，遠高於今年來平均的 4.8%。

其中，0050 受到青睞，7 月短短七個交易日已成交超過百億元，合計今年以來的成交金額達到 2059 億元，有別於過去多由高波動特性的陸股 ETF 拿下「成交金額王」的趨勢，0050 躍為今年交易熱度最高的 ETF。

元大投信表示，股市反彈時，大型權值股通常先起漲，空頭時期，權值股體質穩健，也比較有抗震性，而 0050 有 19 年的掛牌歷史，高度連動台股權值股的表現，因此吸引資金踴躍進場。

集保結算所統計，0050 受益人數來到 55.9 萬人，今年上半年以來增加 21 萬人，已超越去年全年增加的 15 萬人。