〈樺漢展望〉「沒有缺料了！」 Q3營收獲利迎高成長

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (14) 日參加法人座談會，董事長朱復銓指出，下半年訂單、料況掌握度越來越高，已經沒有缺料影響出貨的狀況，第三季無論營收、純益、每股純益都將以高成長為目標。

樺漢總經理蔡能吉補充，半導體先進製程目前沒看到缺料狀況，中央處理器 (CPU)、繪圖處理器 (GPU) 都沒有嚴重缺料，僅部分電源管理 IC 供應商有小幅缺料，但在第三季都逐漸改善。

以樺漢主要三大事業來看，朱復銓表示，工控設計受惠博奕彩票、金融零售對硬體系統需求快速增加，尤其娛樂博弈客戶訂單增量更為明顯。據了解，目前樺漢主要娛樂博弈客戶為產業前五大，隨著客戶持續搶占更多市場份額，進而加大拉貨力道，加上歐洲廠投產，大幅挹注樺漢個體營運。

品牌通路業務來看，樺漢表示，在 5G、WiFi 6/6E 技術滲透率提升下，推動基礎建設，另一方面，國際知名品牌電動車的智能工廠，以及新能源建置，都對集團 IoT 的硬軟解決方案穩健的需求，品牌通路在手訂單維持健康增長，能見度直至 2025 年。

系統整合則受惠半導體擴產以及發展先進製程，帶動相關設備支出前景良好，另一動能則來自政府與學校機構、智慧城市，都帶動機電工程的設備出貨與服務有利的業務開拓空間，目前樺漢系統整合業務下半年到明年首季訂單都是歷史新高。

樺漢雖然尚未公告第二季財報，但公司透露，估計會延續第一季獲利成長明顯高於營收成長的趨勢，而第三季在三大事業持續暢旺、缺料狀況明顯舒緩下，獲利也將維持高成長動能。