〈台股盤前〉國安基金啟動護盤 台指期勁揚助反彈

台股昨日利空壟罩，指數摜破萬四關卡與前波低點，國安基金考量市場信心不足，備妥 5000 億元銀彈，臨時委員會宣布授權護盤，預期對台股將發揮穩定作用，有助發動跌深反彈走勢。

加權指數昨日最低跌到 13928 點，再創 19 個月新低，終場大跌 389.91 點，收在 13950 點，國安基金宣布啟動護盤，消息一出台指期夜盤立刻勁揚，終場大漲逾 300 點，站回 14000 點之上，台積電 ADR 開高走低，終場小跌 0.01%、聯電 ADR 也小跌 0.15%。

美國公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 前夕，市廠擔憂經濟可能陷入衰退，四大指數震盪走低，科技股尾盤賣壓沉重，道瓊下跌近 200 點，跌幅或 0.62%；那指跌近 1%，標普也有 0.92% 跌幅，僅費半小漲 0.18%。

市場消息方面，紫光集團重組已步入收尾階段，發佈公告表示，原股東清華控股、北京健坤投資集團全部退出，戰略投資人智路建廣聯合體的投控北京智廣芯控股，承接紫光集團全數股權，根據中國媒體報導，其中鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 斥資人民幣 98 億元 (約合新台幣 435.45 億元) 參與出資入股。

對於近來國內外面臨的高通膨議題和經濟情勢，統一企業集團董事長羅智先不諱言，從業多年從未見過這麼嚴峻的情況，連 2008 年的金融海嘯都比不上，很讓人沮喪，讓人非常有壓力，並直指未來不會太輕鬆、看不到結束那天。

PC 品牌大廠華碩智慧手機業務傳出捷報，上周亮相的最新電競手機 ROG Phone 6 Pro，近期官方宣布預購完售，隨著銷售傳出佳音，市場看好可望加速華碩今年智慧手機事業虧轉盈。