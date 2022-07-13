台股絕地大反攻 強彈374點收14324點奪回短均 上漲家數逾1600家

美國通膨陰霾再起，美股周二普遍收黑，但台股受到國安基金授權進場護盤的消息激勵，今 (13) 日開高走高，一度強彈逾 400 點，權值股展開絕地大反攻，電金傳百花齊放，上市櫃個股上漲家數超過 1600 家，助攻加權指數收復萬四城池及 5、10 日線，終場大漲 374.06 點或 2.68%，收在 14324.68 點，成交值 2214.68 億元。

多頭信心回籠，櫃買指數今天上漲 1.94 點或 1.15%，收在 171.03 點，成交值 543.29 億元。上市櫃成交值合計 2757.97 億元。

國安基金召開臨時會授權進場，台積電在法說登場前夕，展開強勁反彈，一度來到 473 元，終場上漲 4.67%，收在 470.5 元，市值回升至 12.2 兆元；聯發科勁揚逾 3%，收 634 元；鴻海站穩百元之上，邁向填息之路，終場漲 2%，收 102.5 元；聯電、台達電、國巨、廣達、日月光投控等電子權值股也強彈 2-3%。

金融股向來是護盤青睞的標的，尤其是官股金控裡市值最大的兆豐金 (2886-TW)，在資金進駐下，股價強漲逾 4%，富邦金 (2881-TW) 更大漲逾半根停板，國泰金、第一金、華南金、中信金等同樣漲勢凌厲，股民搶搭護盤順風車，為金融族群注入活水。

其他權值股方面，台塑集團股也成為買盤焦點，台化、南亞反彈超過 2%；貨櫃三雄全面走揚，但終場漲勢略收斂，陽明收漲逾 2%；友達吸引低接買盤進場，一度帶量強彈逾 6%，終場漲幅縮至 4%，收 14.95 元。

值得注意的是，前股王矽力 - KY 股票面額變更為每股新台幣 2.5 元，1 拆為 4，新股票今天上市買賣，但股價表現疲弱，摜壓至跌停價 560 元。

關注盤面焦點個股，美國健身器材公司派樂騰 (Peloton) 宣布將停止自家生產飛輪及跑步機，改委外由合作夥伴台廠力山製造，力山今天股價應聲攻上漲停，收 31.55 元。散熱廠協禧布局車用大躍進，近期順利通過韓系車用電池大廠認證，有助明年出貨爆發性成長，激勵股價亮燈漲停，達 24.75 元。