〈台股盤後〉電金傳權值股全倒 恐慌殺盤再摜破萬四

美國將公布 6 月消費者物價指數 (CPI)，美股周一全面收黑，台股今 (12) 日股匯雙殺，多頭信心潰散，重量級電金傳權值股一面倒，半導體、航運股成殺盤重心，金融股更再度破底，指數開低走低，陷入恐慌性殺盤，再摜破萬四大關，大跌 389.91 點，收在 13950.62 點，成交值 1996.69 億元。

觀察電子權值股表現，台積電下挫 2.7%，收在 449.5 元，失守五日線，聯發科也走跌超過 3%，鴻海相對抗跌，小跌 0.49%；半導體權值股成重災區，聯詠、瑞昱大跌超過半根停板，聯電、力積電、南電跌幅都超過 4%。

航運族群遭賣壓摜殺，貨櫃三雄全面擱淺，萬海重挫 7%，陽明大跌近 7%，長榮跌幅也超過 6%，新興、四維航、台驊投控、志信、台航、中航、裕民、中櫃、榮運同步挫逾半根停板。

金融股再度破底，台新金、富邦金均下挫超過 4%，國票金、開發金、第一金、永豐金也跌逾 3%。

台塑四寶上半年賺進 1101 億元，年減 17%，其中，台塑獲利、EPS 皆創新高，逆勢收紅，四寶表現兩樣情，台化大跌 7%，台塑化跌逾 5%。

法人指出，目前市場大多認為科技股第三季可能旺季不旺，市場觀望台積電法說，作為下半年景氣風向指標，觀望氛圍濃厚，但台股短線跌幅已深，第三季反而可期待跌深反彈行情。



