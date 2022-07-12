防疫險理賠金額已逾200億元 超出保費收入近5倍

防疫保單理賠金額持續擴大，根據金管會統計，防疫保單周理賠金額突破 200 億元，合計已理賠 205.65 億元，理賠金額已是總保費收入的 4.97 倍之多。

金管會今 (12) 日防疫保單理賠概況，統計今年以來到 7 月 11 日為止，防疫保單承保件數 444.97 萬件、保費收入共 41.37 億元，理賠件數共 57.11 萬件，合計已理賠 205.65 億元。

金管會表示，統計最近一周理賠件數單周就增加 14.67 萬件，理賠金額單周也增加 56.26 億元，是今年以來單周理賠金額增加最多的一周。

因應防疫險理賠金額持續攀升，目前包括國泰世紀產險、明台產險、和泰產險、兆豐產險、新安東京海上產險、中信產險、富邦產險、南山產險等 8 家產險業者向金管會申請收回權益向下重大事故準備金。

金管會保險局副局長林志憲指出，8 家業者申請收回權益向下重大事故準備金，全都獲金管會核准，合計核准收回金額共約 99.4 億元。

在增資部分，林志憲說，目前已核准國泰世紀產險與中信產險的增資案，兩家產險增資金額分別為 100 億元、40 億元。

另外，根據金管會統計，今年以來到 7 月 11 日止，疫苗險承保件數共約 222 萬件，保費收入約 9.34 億元，累計理賠件數共 8.07 萬件，理賠金額共約 35.06 億元，理賠金額已是保費收入的 3.75 倍。