金融科技認證機制來了 7張新證照最快今年底可考取

金融科技認證機制來了。金管會今 (12) 日宣布推出「金融科技能力認證機制」，只要是從事金融科技相關職務、工作資歷滿 3 年以上，或是已經通過基礎能力認證者，可以再上課後考取包含資料分析、保險科技行銷等 7 張與金融科技有關的執照，最快今年底就能考取相關證照。

金管會綜合規劃處副處長林羲聖表示，金融科技能力認證機制分成基礎能力與專業能力兩大項，想要取得專業能力認證，必須是從事與金融科技、數位金融等相關職務滿 3 年以上者；另外，如果已經通過科技力、金融力與程式力基礎能力認證人員也能報考。

至於專業能力則從銀行、保險、證券、期貨、投信投顧各業別與金融科技相關之職系出發，大致分為 6 個職系，包含商業分析、使用者介面與體驗、資料分析、數位商品設計、數位法遵風控及數位行銷 (或保險科技行銷)，依各職系所需職能，對應若干專業科目。

金管會表示，專業能力培訓及認證將由研訓院、保發中心及證基會負責辦理，採訓考合一制度，課程規劃兼具理論與實務，學員先參加專業科目課程，再參加能力檢測，「培訓成績」、「能力檢測」均達 70 分 (含) 以上合格者，即取得該專業科目能力認證。專業科目首次開課時間自今 (111) 年 9 月起。

金融科技能力認證機制採取「分科檢定，組合取證」模式，不僅可吸引科技專才往金融領域發展，或由現職金融從業人員進行工作技能轉型，同時運用職系之分類，針對金融機構需求高但技術或人才有落差的業務，優先導入資源。

金管會表示，許多科目培訓包含實作，而非僅講授，可有效縮短學用落差，增加潛力人才成為實務應用的即時力。金管會期盼對金融科技領域有興趣的人士及機構，多利用認證機制培養相關人才，創造更有利的環境，加速金融科技創新。