台泥攜手7-11打造新能源超商 全球首座UHPC儲能櫃正式在台商用

台泥 (1101-TW) 今 (12) 日宣布，將協助 7-11 亞洲第一萬家門市「台南亞萬店」打造「新能源超商」，結合集團近年投入的綠能、儲能、電池與水泥綠建材，穩定供電之虞能兼顧減碳，並象徵台泥研發的 UHPC 儲能櫃正式導入商用

台泥表示，7-11 亞萬店為全台首家導入綠電、儲能做為不斷電系統 (UPS) 的超商，也建置 DC/DC 充電站並規劃全球首個環保、耐火抗爆兼具的新式 UHPC (超高性能混凝土) 儲能櫃。

台泥運用環保新式混凝土建材 UHPC 打造耐火抗爆的儲能櫃，在使用同樣體積下，UHPC 較一般金屬儲能櫃，可減少約 40% 的碳排放。另一方面，UHPC 也具低熱傳導係數、高抗壓強度及耐火耐燃抗爆特質。

另外，目前一般超商使用的不斷電系統，多數以使用 UPS 結合小電池，台泥儲能為 7-11 亞萬店建置的新能源模式，則是優先使用太陽能加小儲能系統，未來如果碰上停電，微電網系統會由併網模式自動切換到孤島模式，透過太陽光電及儲能電池，提供緊急與維生所須的電力。

董事長張安平表示，目前新大樓都有電動車停車位的設計，對大樓基本電力要求也很高，間接對電網產生壓力，傳統的金屬儲能櫃在戶外都必須與建築物保持距離，根據現行消防法根本無法進入建築物，因此耐火抗爆的 UHPC 儲能櫃可成為大樓最好的選擇，極具市場潛力。

台泥表示，在台灣積極進行能源轉型發展綠色能源的道路上，搭配完整的儲能，才是能突破再生能源間歇性發電限制的利器，在綠電生產豐沛時段先儲存，削峰填谷，再供其他時段使用，提供電力系統運作彈性及可調度性。