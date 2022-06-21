外資回補金控股 買超近182億元創6月以來單日新高

台股指數今 (21) 日量縮價漲，終場大漲 361.06 點，收在 15728.64 點，收復 5 日線，成交量能縮至僅 2389.99 億元，其中，三大法人同步轉買，買超 265 億元，其中，外資買超近 182 億元，是 6 月以來單日買超最大量，而買超前 10 大標的中即有 5 檔為金控股。

三大法人今日同步買超，為近 2 周來首見，其中，外資買超 181.71 億元，為 6 月以來單日買超最多，投信買超 1.43 億元，而自營商更買超 82.01 億元，創 1 年來最大買超量。

外資今日買超前 10 大標的依序有群創 8.6 萬張，兆豐金、元大台灣 50 反 1 和開發金均超過 2 萬張，第一金、長榮航和新光金在 1.5 萬張上下，合庫金逾 1 萬張，聯強和華孚均逾 8000 張。

而外資賣超前 10 大標的則有聯電近 3 萬張，陽明近 1 萬張，東和鋼鐵 6000 餘張，友達和文曄近 5000 張，元大滬深 300 正 2 約 4000 張，南亞科、南亞、統一實和日月光投控均超過 2000 張。

投信方面，買超前 10 大標的有聯電約 2.2 萬張，陽明 1.2 萬張，東和鋼鐵 7300 餘張，文曄 6000 張，台塑 3400 張，中華電和仁寶均超過 2000 張，智易、中信金和裕隆均逾 1800 張。

投信賣超前 10 大標的則有群創 6.2 萬張，兆豐金 2.8 萬張，興富發 1.2 萬張，中鋼 1.1 萬張，亞泥 9500 餘張，裕民 8300 張，聯強、長榮均逾 7600 張，第一金近 6500 張，英業達逾 5500 張。

法人認為，市場擔憂通膨居高不下，使終端需求減弱、供應鏈庫存大增，產業供需雜音多，造成近期科技股波動劇烈，再加上技術面呈空頭排列，即便有反彈，仍有待觀察行情的延續性，以及大盤整體轉強訊號。