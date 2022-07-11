外資連二賣提款逾33億元 聯電、金融股遭狙擊

台股今 (11) 日開高走低，終場跌 124 點收在 14340.53 點，險守 5 日線，三大法人合計賣超 49.38 億元，外資連 2 賣，今日再提款逾 33 億元，續砍晶圓代工二哥聯電 (2303-TW)，賣超逾 1.6 萬張居冠，金融股同樣遭外資狙擊，觀察前十大賣超中，就有五檔金融指標。

期貨操作方面，外資由空翻多，今日加碼 2890 口多單，多單未平倉口來到 2734 口，投信則加碼 991 口空單，空單未平倉口數達 5478 口，自營商同樣站在賣方，減碼 336 口多單，多單未平倉口數降至 463 口。

外資連 2 賣超台股，今日再調節 33.92 億元，大砍聯電 16758 張居冠，友達也遭賣 15077 張居次，且前十大賣超中金融股佔據一半，玉山金、中信金、台新金均破萬張，其他還有元大金、開發金等，此外，英業達、中鋼、華航也是外資調節對象。

外資買超方面，今日除息交易的群創獲外資青睞，加碼 28040 張居冠，長榮航也有 12862 張，陽明、漢翔則各有 8726、8491 張，此外，台積電同樣獲外資連 5 買，今再買超 4851 張，其他還有寶成、國泰金、遠傳、中興電、華邦電等。

投信今日則與外資對作，買超 1.75 億元，為連 12 買，鎖定裕隆、昇陽半、長榮航、台半、台泥、英業達、台達電等，買超張數均破千張，其他則依序為智伸科、奇鋐、台灣大等。

不過投信調節台塑四寶中的南亞、台塑各 4169 張、3129 張，分居前兩名，榮剛也有 2112 張，中華電、南亞科則各有 1992 張、1899 張，其他則依序為漢磊、玉山金、美時、第一金、世芯 - KY 等。