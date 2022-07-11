旭然營運衝高 6月、Q2及上半年營收同登新高

品牌過濾大廠旭然 (4556-TW) 今 (11) 日公布 6 月營收，衝高到 6722 萬元，改寫新高，年增 26.49%，第二季各月營收逐月遞增，帶動第二季及上半年營收同創歷史新高，旭然也看好半導體產業需求的擴張，目前在手訂單已達 3 個月。

旭然 6 月營收 6722 萬元，月增 18.06%，年增 26.49%，第二季營收 1.7 億元，季增 12.79%，年增 8.72%，前 6 月營收 3.21 億元，年增 18.54%。

旭然主管表示，受惠半導體、電子、食品化學等產業主要客戶，對旗下 Filtrafine 自有品牌工業液體過濾設備、耗材等產品訂單需求保持成長態勢，加上集團透過積極調配旗下中國昆山廠、台灣雲科一、二廠及越南新廠等生產排程，加速遞延訂單出貨，推升整體產能稼動率。

此外，隨著旭然積極完善垂直整合效益，並延伸銷售 PPSF 材料、PP 熔噴布、以及生化醫藥過濾等產品，也進一步增添銷售表現。

旭然指出，看好半導體產業擴張趨勢明確，且全球各產業對於綠色工廠意識之重視，對於改善降低工廠生產耗能、提升廢水回收再利用等面向需求提升，有助旗下 Filtrafine 自有品牌液體及 UV 紫外線過濾設備，以及濾心、濾袋等耗材產品良好業務接單環境。

展望第三季，旭然維持審慎樂觀看法，目前在手訂單已達 3 個月水準，