低軌衛星商機旺 明年全球產值達3083億美元

隨著美國、中國、英國等國積極推動低軌衛星 (LEO) 部署，國際電信聯盟 (ITU) 對軌道、頻譜規範與全球頻寬需求大幅攀升，加上衛星網路 (Satellite Internet) 視為偏鄉、農村與海空移動載具等通訊解決方案，TrendForce 預估，2023 年全球衛星產業產值可達 3083 億美元，年增 4.5%。

研調看好，台廠包括台揚 (2314-TW)、啟碁 (6285-TW)、金寶 (2312-TW)、昇達科 (3491-TW)、同欣電 (6271-TW)、穩懋 (3105-TW)、康舒 (6282-TW) 等皆有布局，其中地面設備產值占衛星產業最大宗，2021 年約占 51%。

隨著全球太空商機龐大，台灣廠商積極以零組件與地面設備切入，藉此機會熟悉關鍵規格，未來甚至可進入制定規格核心組 (Core Group) 中。

另一方面，在各衛星運營商布局下，恐面臨老舊衛星汰換與航空垃圾，目前各國致力研究回收太空垃圾技術，如日本提出磁鐵回收太空垃圾，美國、英國積極資助太空垃圾追蹤科技，鼓勵企業參與研發，歐盟則測試太空垃圾清理可能性，透過視覺導航系統、捕捉碎片等技術自行銷毀，未來如何有效回收至地球也是商機所在。

研調表示，目前低軌衛星在軍事和國防應用成熟，在商業和民用方面仍處早期發展階段，隨著衛星小型化及有效載荷系統不斷進步，太空市場正快速商業化，包括 SpaceX、OneWeb、Telesat、Viasat、Amazon 等大廠積極布局 LEO。

由於低軌衛星提供通訊互補性，成為地面網路補充與替代方案，加強 M2M 鏈路，尤其低軌衛星符合 3GPP Rel-17 制定非地面網路 (NTN) 規劃應用方向，行動通訊與衛星通訊產業鏈上有更多合作機會，可望打造全新產業格局。

此外，低軌衛星具有高傳輸、低延遲、全覆蓋優勢，有助車聯網、智慧製造、智慧交通、智慧物流發展，科技大廠藉此探索太空商機，如將衛星網路結合移動載具與混合網路應用，針對航空業機上網路連接問題進行探索，預計低軌與現有中軌 (MEO) 全球導航系統 (GNSS) 解決方案整合運行，提供 PNT 服務。

由於衛星星系組網個體在地面接收站提供的服務時間有限，加上低軌衛星與地球運轉不同步，因此衛星之間自我管理碰撞防護、系統通訊管理、地面端接收與追蹤等均成為挑戰也為商機。

因此地面設備為與低軌衛星維持聯結，適用相位陣列天線 (Phased Array Antenna) 解決方案，透過波束成形網路產生多個波束，同時支援多顆衛星，其中相位陣列天線與 5GmmWave 技術相近。