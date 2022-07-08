融資維持率來到低點 台股連續強彈 高息股下檔保護力強

台股今 (8) 日持續大漲超過 200 點，站上 14500 點之上，大盤連兩日強彈，對此，法人表示，融資維持率來到低點，台股籌碼面趨於穩定，高息股上半年獲資金青睞，下半年值得期待，法人建議持續以定期定額紀律投資，從高息股切入，利用其不錯的股息作下檔保護，市場波動大時抗跌，待股市回歸基本面後也能順勢跟漲。

台股這陣子在籌碼多殺多下加速破底，恐慌性賣壓出籠，本周 (7/6) 一度跌破萬四關卡。法人分析，上市融資維持率約在 140% 附近，創近一年新低，但過往當融資維持率跌落 130~150% 以下時，指數通常亦來到低點附近，台股籌碼面在融資減少下有利趨於穩定。

國泰台灣高股息基金經理人莊雅婷指出，台股近期受內外空方消息影響而走疲，包括 6 月除息行情失靈，主要權值股如聯發科、聯電、長榮等均陷入貼息，外資大舉出脫貨櫃雙雄，單就 6 月來看，外資已賣超台股多達 1975 億元，今年以來截至 6 月底賣超逾 9 千億元，為今年台股走弱關鍵之一。

莊雅婷進一步表示，而美國聯準會升息及通膨更是引發此波全球股市大跌的關鍵因素，聯準會強力升息、對抗通膨，本月恐續升息 3 碼，市場預估至年底升至 3%-3.5%，通膨數據可能在 7-8 月見到高峰，預期台股第三季將持續呈現區間震盪格局。

莊雅婷認為，台股向來與美股連動，觀察歷史經驗，美股標普 500 指數從 1954 年迄今，計有 9 次大跌、平均跌幅約 36%，以及 8 次小跌、平均跌幅約 2 成，此次美股下跌非經濟大幅衰退所造成，預期應仍屬小跌走勢，也就是台股再下探的空間有限，投資人不需過度悲觀。

再觀察全球各類型股票基金表現，今年高股息及價值型基金相對受資金青睞，資金呈現淨流入，其中高股息基金今年上半年累計回檔不到 1 成，相對成長股的下挫逾 27% 來得抗跌許多。2022 年受高通膨及貨幣政策影響市場波動明顯放大，此時較穩定的台股市場及具高殖利率保護的高股息類股，有望成為高震盪時代的資金避風港。

法人觀察，台股目前預估本益比約 11 倍，低於過去 5 年平均之 15 倍，且殖利率超過 4%，投資價值逐漸浮現。建議投資人可從市面上的高股息基金入手，獲取更好的股息收益率，以目前來看，有別於一般高股息基金，國泰台灣高股息基金不僅是每月配息及半年加碼配息，且透過高成長的產業龍頭績優股抓緊未來可能的上漲力道，靈活布局電子、金融及傳產。即便市場呈現大波動，該基金近一年報酬率 16.5%，且各期間績效排名皆為同類型基金前 1/4，充分展現低波高息優質股的抗跌特性。