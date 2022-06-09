時不我待！李克強再發話 穩住經濟 確保本季合理成長

中國國務院總理李克強周三（8 日）聽取 12 省穩經濟一攬子方案配套措施專項督查情況，要求各地儘快推出配套措施，並強調要穩住經濟大盤，確保第 2 季經濟合理成長。

證券時報報導，近日國務院派出督查組，啟動 12 省穩增長、穩市場主體、保就業措施專項督查，李克強周三主持國常會，聽取匯報，他說，若地方、部門尚未提出穩經濟一攬子方案配套措施、實施細則，要儘快推出。這是國常會議連續第三次聚焦穩經濟一攬子措施。

督查組的調查結果顯示，多數地方均提出配套措施，但一些地方出現政策落實不到位、工作簡單化、亂收費、亂罰款等問題。

李克強表示，經濟下行壓力仍大，各地要切實負起保一方民生福祉責任，要「以時不我待的緊迫感，推動穩經濟政策再細化、再落實」，確保本季經濟合理成長，穩住經濟大盤。

李克強並指示，要研究階段性減免港口收費。商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，減免港口收費切中要害，與此前國辦提出的政策一脈相承。在海運方面，各方需要積極化解港口擁堵問題，物流暢通，外貿才能「保穩提質」。

隨著政府實施一系列穩經濟政策，近期部分經濟指標出現回升，例如 5 月製造業採購經理人指數（PMI）回升 2.2 個百分點至 49.6，服務業 PMI 大幅回升 7.1 個百分點，開工率指標也回暖。

多位專家表示，本季經濟能實現正成長。中國首席經濟學家論壇理事王軍認為，在「政策底」強勁支持下，中國在第 2 季可能已出現「經濟底」，並將在第 3 季明顯回升。