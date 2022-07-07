外資砸近80億元敲進晶圓雙雄 加碼航運股

台股今 (7) 日收復萬四及 5 日線，終場收 14336 點，大漲 350 點或 2.51%，外資回補百億元，其中砸 78.7 億元敲進晶圓雙雄 3.7 萬張，傳產股則集中買超航運族群；塑化，以及開發金、富邦金等指標股則遭調節。

三大法人今日同步站在買方，外資買超 158.82 億元、投信買超 28.71 億元、自營商回補 31.25 億元。三大法人合計買超 218.86 億元。期貨方面，外資回補空單 882 口，淨空單降至 6548 口。

外資買超方面，晶圓雙雄聯電 2.2 萬張、台積電近 1.6 萬張，其他電子股還有宏碁 1.1 萬張、鴻海 6421 張、欣興 6353 張、華邦電 4081 張。

另外，傳產股則以貨櫃、航運最多，包括華航 7145 張、陽明 5343 張、長榮 5288 張、長榮航 4774 張，另外中華電也買超 7160 張。

外資賣超方面，元大台灣 50 反 1 最多，達 11.6 萬張，電子股有群創近 4 萬張、宏達電 9326 張、華通 4675 張、英業達 4155 張；傳產股包括南亞、台塑、中鋼各逾 8000 張；開發金、富邦金、兆豐金等金融股也遭調節。

投信買超方面，資金轉進電信三雄，遠傳 5325 張、中華電 3577 張、台灣大 1860 張，其餘個股包括華通 5680 張、東陽 4795 張、統一 3663 張、胡連 2846 張。

投信賣超部分，前十名分別為漢磊、玉山金、台塑、南亞、順德、中信金、雙鴻、精材、光罩、奇鋐。