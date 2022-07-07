台股強彈重登14300點 外資終止連7賣 三大法人買超218.86億元

台股今 (7) 日上演絕地大反攻，收復萬四城池，晶圓雙雄、聯發科等電子權值股領軍走高，股王大立光更一舉攻上漲停，加權指數終場大漲 350 點或 2.51%，收在 14336 點，收復 5 日線。外資終止連七賣，三大法人同站買方，合計買超 218.86 億元。

觀察三大法人資金異動情形，外資今天轉為買超 158.82 億元，終結連續 7 個交易日賣超；投信買超 28.71 億元，為連 10 買；自營商也回補 31.25 億元。三大法人合計買超 218.86 億元。

晶圓雙雄今天展開報復性反彈，台積電止跌回升，終場強漲 22 元或 5.05%，以 457.5 元作收，市值回升至 11.86 兆元，單日激增逾 5700 億元；聯電 6 月營收達 248.26 億元，月增 1.6%，年增 43.2%，連 9 月創歷史新高，今天股價一度站回 40 元大關，大漲逾 7%，終場收 39.85 元。

沉寂已久的 IC 設計族群，今天群起上攻，聯發科股價一吐悶氣，大漲半根停板，收在 636 元，站上 5 日線，瑞昱也勁揚近 5%，千金股譜瑞 - KY 強勢亮燈漲停，IP 股力旺也逼近漲停價，此外，祥碩、世芯 - KY、智原、創意、驊訊等多檔，漲勢也都相當凌厲。

光學元件廠大立光蟄伏一年多，終於重回台股股王寶座，今天上演慶祝行情，股價直奔漲停，達 1880 元，並站上半年線，光學股同步歡呼，玉晶光大漲 8%，重返 400 元大關，揚明光、先進光、聯一光也都亮燈漲停。