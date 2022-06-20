國旅跟團疫苗3劑令鬆綁 持快篩陰性證明可代替

中央流行疫情指揮中心今 (20) 日宣布放寬旅客參加旅行團須接種第 3 劑疫苗規定，未施打 3 劑疫苗的旅客，可用 48 小時內的快篩陰性證明代替，交通部觀光局修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，自即日起生效。

觀光局表示，疫情指揮中心於 4 月 15 日宣布為保護國人健康及維護旅遊防疫安全，自 4 月 22 日起，國人參加不特定團員的旅遊團均須完成 Covid-19 疫苗追加劑 (第 3 劑) 接種，才能參加旅行團，此政策實施後，適逢國內疫情升溫，民眾因此自主提升防疫作為。

依據指揮中心統計，至 6 月 16 日疫苗追加劑接種率已達 68.9%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約 92.94%，觀光局與產業界研商後，同時考量減輕對觀光產業衝擊、疫苗接種率提高、民眾自主防疫扎實及疫情趨勢將逐漸緩和後，報請中央流行疫情指揮中心同意，修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」。

指揮中心拍板，放寬旅行團旅客均須完成 Covid-19 疫苗追加劑的限制規定，未完成 3 劑疫苗的旅客，只要持出發前 48 小時內快篩陰性證明即可參團。

觀光局表示，放寬後可提高民眾參團出遊意願，但仍須遵守指揮中心相關防疫規定，觀光局將督促業者確實加強落實量測體溫、旅客全程佩戴口罩、提供酒精消毒、乾洗手及注意各景點容留人數限制，並呼籲符合施打第 3 劑資格的民眾及旅行業從業人員儘速施打追加劑，以提升保護力。

指揮中心表示，今天新增本土確診降至 35596 例，確診個案中新增中重症 295 例、死亡 144 例；此外，新增 17 例邊境攔截 Omicron 亞型變異株 BA.4 及 BA.5 境外移入確定病例，依現有研究顯示，BA.4 及 BA.5 致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。