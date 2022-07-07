燦坤三項策略抗通膨 目標全年營收年增逾1成

3C 通路商燦坤 (2430-TW) 今 (7) 日舉行會員特典，受到成本上漲、通膨影響，消費者購買力也較為保守，燦坤拉長促銷活動時間、增加產品組合，並與品牌廠合作，將庫存轉換成業績，期望帶動下半年營運成長，拚全年營收年增逾 1 成。

燦坤 2C 生活家電事業部採購長李經緯表示，儘管原物料價格回落，但成本仍居高不下，加上通膨導致消費者縮減購買慾望，目前下半年狀況相對不明朗，因此將促銷活動重新包裝，包括首次延長促銷時間，從 4 天增加至 12 天、促銷組合多樣化，讓價格帶趨於模糊等。

1C 資通訊事業部採購長陳柏蒼補充，以今年燦坤會員特典來看，促銷活動主要是贈送 Microsoft 365，或是買筆電送螢幕、電視送 XBOX、三星手機下殺 6000 元等，期望整體銷售量可以破千組，超越去年同期水準。

市場擔憂，上游品牌庫存水位高，恐衝擊通路商銷售策略，對此，陳柏蒼認為，品牌廠確實有庫存問題，但通路商針對客戶需求才拉貨，衝擊有限，此外，與品牌廠藉由大型促銷策略，期望將庫存轉換成業績。

至於家電方面，李經緯說，由於今年天氣熱的時間較晚，前陣子密集下雨，導致空調、風扇等季節性商品銷量平平，預期 7、8、9 月天氣轉熱後，會帶動新一波銷量，看好整體需求沒有消失只是遞延。